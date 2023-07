Bắt quả tang nhóm thanh niên đang "bay lắc" trong homestay

Trước đó, sáng 29/6, hơn 30 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Ba Vì đã bất ngờ ập vào kiểm tra một homestay tại thôn Muỗi phát hiện gần 20 thanh niên nam, nữ đang “bay lắc” có biểu hiện phê ma tuý.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ 8,918 gam ketamine, 1,260 gam ma túy dạng methamphetamine, 1 đĩa sứ màu trắng và nhiều tang vật khác có liên quan. Tất cả các đối tượng sau đó đã bị đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Các đối tượng "bay lắc" tại homestay. Ảnh: Pháp luật Việt Nam.



Qua điều tra, Công an huyện Ba Vì xác định, chủ nhân bữa tiệc sinh nhật L.T.B.N (SN 2004 ở Tuyên Quang) là nhân viên phục vụ quán karaoke của vợ chồng P.T.S, (SN 1996) và Đ.T.M.M (SN 1999 cùng trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Ngày 28/6 là sinh nhật của N, nên được sự đồng ý của S - M, cả nhóm đã đặt mua 10 triệu đồng ma tuý dạng “ke” và “kẹo” để mang tới homestay trên để tổ chức sử dụng trái phép. Sau khi ăn uống xong xuôi, cả nhóm 18 đối tượng gồm 9 nam và 9 nữ đã cùng nhau đến homestay để cùng “bay lắc”.

Khi đi "bay lắc" S cũng mang theo 1 bàn DJ chơi nhạc, 1 loa di động và 3 đèn led phục vụ cuộc thác loạn. Sau khi vào phòng tại homestay, S lắp bàn DJ và bật nhạc cho tất cả nhảy nhót. Trong khi đó, L.T.B.N bê đĩa ketamine đi mời mọi người sử dụng.

Cơ quan công an cũng làm rõ, Homestay này do N.V.T (SN 1998, ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì) là quản lý. Quá trình hoạt động kinh doanh, T thuê em trai là N.V.T (SN 2000) và B.T.C (SN 2002) phụ trách trông coi.

Đáng chú ý, các đối tượng này thường xuyên cho khách thuê homestay sử dụng ma tuý với giá thuê 300.000 - 500.000 đồng. Để đảm bảo an toàn cho khách, C và T làm nhiệm vụ cảnh giới qua hệ thống camera an ninh, khi thấy người lạ vào homestay báo cho cả nhóm biết.

Qua vụ việc, Công an huyện Ba Vì cảnh báo, loại hình dịch vụ trải nghiệm, nghỉ dưỡng (homestay, villa) phát triển mạnh trên địa bàn huyện, đặc biệt là ở 7 xã miền núi. Tuy nhiên, theo nhận định, loại hình này cũng tiềm ẩn việc các đối tượng lợi dụng để tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy nên các chủ cơ sở kinh doanh và người dân cần cảnh giác phối hợp với cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, Pháp luật Việt Nam thông tin.

