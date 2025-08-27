Ông Phạm Nhật Vượng có thêm 1 tỉ USD, vào top 200 người giàu nhất hành tinh

Ông Phạm Nhật Vượng trả lời cổ đông tại đại hội - Ảnh: L.N.

Thị trường chứng khoán phiên 26-8 bất ngờ đảo chiều với mức tăng gần 54 điểm, leo lên 1.667,96 điểm.

Đóng góp đáng kể cho mức tăng của chỉ số là sự thăng hoa của nhóm cổ phiếu Vingroup. Trong đó, VHM tăng kịch trần, còn VIC tăng gần 3,5%. VRE cũng tăng 4,33%, chỉ riêng VPL điều chỉnh nhẹ 0,74%.

Với thị giá 135.500 đồng/cổ phiếu VIC, vốn hóa của Tập đoàn Vingroup vọt lên mức 525.550 tỉ đồng - cao nhất trong số các doanh nghiệp tư nhân trên sàn chứng khoán.

Tại mức giá 135.500 đồng/cổ phiếu, giá trị số cổ phiếu VIC mà ông Phạm Nhật Vượng - chủ tịch Vingroup - nắm giữ trực tiếp ước tính gần 61.000 tỉ đồng. Đây là kỷ lục mới, bỏ xa các cá nhân còn lại trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Song song đó, tài sản ròng của ông Vượng theo thống kê của Forbes cũng ghi nhận bước nhảy vọt nhờ đà tăng mạnh của VIC. Tính đến chiều 26-8, Forbes ước tính khối tài sản của ông đạt 13,6 tỉ USD - mức cao nhất từ trước tới nay, tăng gần 1 tỉ USD chỉ sau một ngày.

...

Ông Vượng hiện giữ vị trí giàu nhất Việt Nam, với khối tài sản lớn gấp gần 4 lần người đứng thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - chủ tịch Vietjet Air (3,7 tỉ USD).

Ông Trần Đình Long - chủ tịch Hòa Phát - hiện 2,7 tỉ USD, ông Hồ Hùng Anh - chủ tịch Techcombank (2,6 tỉ USD) và ông Nguyễn Đăng Quang - chủ tịch Masan (1,2 tỉ USD).

Có thể thấy, khối tài sản của ông Vượng hiện lớn gấp hơn 10 lần chủ tịch Masan và tiếp tục nới rộng khoảng cách với các tỉ phú còn lại trong nước.

Đồng thời, đà tăng của tài sản thời gian qua đã đưa ông Vượng lot top 200 người giàu nhất thế giới.

Tác giả: Bình Khánh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ