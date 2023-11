Bắt khẩn cấp hai tài xế ô tô cố tình tông nhau

Xe VinFast sau khi bị xe Lexus tông trực diện vào phần đầu - Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội

Theo đó, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Đình Kỳ (sinh năm 1982, quê Thanh Hóa, trú TP Bà Rịa) và bà Phan Hoàng Bích Tiên (sinh năm 1992, quê Đồng Nai).

Sáng 21-11, Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mời hai người đến làm việc, sau đó thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Hai người này bị bắt để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Your browser does not support the video tag.

Hai ô tô đâm nhau đùng đùng ở Bà Rịa

...

Trước đó, tối 20-11, tại ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hai xe hiệu VinFast và Lexus đã cố tình tông nhau.

Cụ thể, khoảng 19h ngày 20-11, xe hiệu VinFast biển kiểm soát 60A - 860.4x dường như cố tình tông vào đuôi xe hiệu Lexus biển kiểm soát 72A - 343.3x.

Ngay sau đó, người lái xe Lexus quay đầu lại và tông trực diện vào đầu xe VinFast hai lần. Hậu quả cả hai xe đều hư hỏng, móp phần đầu. Sau đó hai xe rời khỏi ngã tư đường.

Người dân chứng kiến đã quay lại cảnh tượng này và chia sẻ lên mạng xã hội.

Công an đã xác định được hai tài xế trong vụ việc. Theo đó, người lái xe VinFast là bà Phan Hoàng Bích Tiên, còn người lái xe Lexus là ông Nguyễn Đình Kỳ.

Tác giả: Đông Hà

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ