Bắt chỉ huy trưởng công trình để xảy ra tai nạn lao động chết người

Nguyễn Văn Đại bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Ngày 14/6, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đại (SN 1984, quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động.

Trước đó, vào ngày 31/3, Nguyễn Văn Đại là chỉ huy trưởng công trình thi công sửa chữa các trạm biến áp trên địa bàn TP Hà Giang.

Bị can Đại đã có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn lao động và an toàn điện, dẫn đến xảy ra tai nạn lao động tại Trạm biến áp khu vực tổ 12, ở phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang làm một lao động bị điện giật tử vong.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Long Anh - Minh Sơn

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn