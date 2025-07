Bão Wipha đổ bộ như cuồng phong vào Trung Quốc, hàng trăm ngàn người phải sơ tán: Những clip cho thấy sức tàn phá

Bão Wipha đã chính thức đổ bộ gần thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 20/7 (giờ địa phương). Đây là cơn bão thứ sáu ảnh hưởng đến Trung Quốc trong năm nay.

Khi đổ bộ, tốc độ gió cực đại gần tâm bão đạt 33 m/giây. Dự kiến, bão Wipha sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Nam với tốc độ 20-25 km/giờ và được dự báo có khả năng mạnh thêm. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy bão mang theo gió mạnh, mưa lớn, khiến cây cối đổ rạp và người trên đường khó đứng vững.

Your browser does not support the video tag.

Clip được quay tại một trung tâm thương mại ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông

...

Your browser does not support the video tag.

Một phóng viên Hong Kong (Trung Quốc) đứng không vững khi đưa tin trực tiếp

Trước đó, tỉnh Quảng Đông đã chủ động kích hoạt trạng thái ứng phó khẩn cấp cấp IV từ 18 giờ ngày 18-7 (giờ địa phương) để chuẩn bị đối phó với sự đổ bộ của cơn bão này.

Nhiều địa phương ở Quảng Đông đã tích cực triển khai các biện pháp như đưa tàu cá về cảng, đưa người dân lên bờ, di dời và tái định cư người dân ở các khu vực nguy hiểm. Theo Ban Quản lý Khẩn cấp Quảng Đông, tính đến 8 giờ sáng nay, Sở Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt, Hạn hán và Gió của Tỉnh Quảng Đông đã duy trì ứng phó khẩn cấp phòng chống gió cấp độ II. Tổng cộng hơn 270.000 người dân trên toàn tỉnh đã được di dời, hơn 500 tàu cá đang hoạt động trên biển đã trở về cảng để tránh gió và 52 điểm tham quan ven biển đã bị đóng cửa.

Nguồn: CCTV, Weibo

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: thanhnienviet.vn