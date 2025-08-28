Bàng hoàng bé gái 3 tuổi được mẹ dắt vào viện với con dao cắm vào đầu

Theo thông tin từ báo VTC News, sự việc xảy ra tại Bệnh viện Nhân dân Đông Xuyên (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Đoạn video được chia sẻ cho thấy bé gái nắm tay mẹ đi vào sảnh bệnh viện, trên đầu vẫn còn nguyên con dao cắm vào phía trên tai phải. Điều đáng kinh ngạc là em nhỏ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn lắc đầu khi mọi người xung quanh hoảng hốt nhìn chằm chằm.

Nhân viên y tế lập tức tiếp nhận hai mẹ con, trong khi nhiều nhân chứng không giấu nổi sự bàng hoàng. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến dư luận dậy sóng.

Người mẹ, cô Hu, chia sẻ với truyền thông địa phương rằng, tai nạn xảy ra khi cô đang thay ga giường. Khi đó, bé gái bất ngờ nổi cơn giận dỗi và không may bị dao găm trúng đầu. Con dao cắm chặt vào hộp sọ, phần cán lộ ra ngoài, trông hết sức nguy hiểm.

Ban đầu, cô Hu có ý định rút con dao ra khỏi đầu con; nhưng rồi nhận thấy việc này có mức độ nguy hiểm cao, cô quyết định nhanh chóng đưa con đến bệnh viện thay vì gọi xe cấp cứu.

Ngay khi nhập viện, bé gái được các chuyên gia phẫu thuật thần kinh mổ cấp cứu. Con dao được lấy ra an toàn, không gây tổn thương nghiêm trọng đến não bộ.

Bé gái nắm tay mẹ đi vào sảnh bệnh viện, trên đầu vẫn còn nguyên một con dao găm



Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ để lấy lưỡi dao ra an toàn. Tình trạng của nạn nhân hiện ổn định. Cơ quan Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quận Đông Xuyên xác nhận ca phẫu thuật đã thành công và bé gái đang được theo dõi đặc biệt.

Một bác sĩ chia sẻ với Chinese Business View rằng bé sống sót được nhờ hộp sọ còn mềm. “Nếu người mẹ cố tình rút dao ra một cách liều lĩnh, nguy cơ sẽ rất lớn. Hành động đúng đắn là đưa bé đến bệnh viện ngay lập tức”, bác sĩ nhấn mạnh.

Cảnh sát kết luận đây là một tai nạn và không có dấu hiệu phạm tội.

Tác giả: Minh Thư (TH)

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn