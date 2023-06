"Bản sao Phạm Băng Băng" quê Hà Tĩnh ở nhà 30 tỷ, nhan sắc lẫn vóc dáng còn đắt giá hơn

Your browser does not support the video tag.

Trương Diệu Linh xinh đẹp có cuộc sống sang chảnh và giàu có nhưng lại vướng nhiều ồn ào không đáng có.

Trương Diệu Linh sinh năm 2001, quê Hà Tĩnh. Cô vốn là mẫu lookbook có tiếng trên mạng xã hội. Người đẹp từng được nhiều người gọi với nickname "Hot girl Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội" nhờ loạt hình ảnh mặc đồng phục quân nhân. Cô được đào tạo chuyên về múa và ca hát. Nhiều người nhận xét gương mặt Diệu Linh có nét giống Lý Gia Hân - người đẹp được mệnh danh "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong". Cô nàng còn được mệnh danh là Phạm Băng Băng Việt Nam nhờ gương mặt nét nào ra nét đó, làn da căng mịn màng và trắng sáng không thể dìm nổi.

Gương mặt mộc hoàn hảo được cho là xứng danh Phạm Băng Băng phiên bản Việt.

Diệu Linh được biết đến nhiều hơn khi tham gia The Face Việt Nam 2022.

Tuy nhiên, sau khi ồn ào người thứ ba nổ ra thì hình ảnh của cô hoàn toàn bị xoá sạch khỏi truyền hình, những tập phát sóng hầu như công chúng không thấy bóng dáng của Diệu Linh dù cô trước đó được cho là một thí sinh mạnh.

Diệu Linh hiện tại khá im hơi lặng tiếng, thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang.

Cô dành thời gian đi du lịch, nghỉ dưỡng hạng sang.

... Diệu Linh vẫn đều đặn cập nhật những hình ảnh sang chảnh, xinh đẹp dù không tham gia hoạt động giải trí.

Cô được khen ngợi ngày càng xinh đẹp, thời thượng và phối đồ cao tay hơn hẳn ngày xưa.

Trên mạng xã hội, Trương Diệu Linh gần như chỉ đăng tải hình ảnh check-in ở những nhà hàng, khách sạn hoặc resort sang chảnh, còn về công việc hầu như là rất hiếm. Chính vì điều này mà có lẽ thông tin cô nàng sinh năm 2001 này đang sở hữu một căn biệt thự trị giá 30 tỷ cùng nhiều tài sản giá trị như siêu xe Porsche, túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền… khiến nhiều người hoài nghi. Và điều này cũng được các cư dân mạng cho rằng tin đồn cô là người thứ ba hoàn toàn có cơ sở. Hiện tại Diệu Linh vẫn chưa có bất kỳ động thái gì về những ồn ào không đáng có.

Được biết Trương Diệu Linh xây dựng hình ảnh một cô nàng quyến rũ, trên mạng xã hội. Cô hiện làm người mẫu tự do, KOL… và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện đình đám với vai trò khách mời. Có thể nói, với tên tuổi ngày càng đang lên trên mạng xã hội cùng với danh xưng Phạm Băng Băng Việt Nam, Diệu Linh cũng có thể sống tốt nhờ danh tiếng của mình trên mạng xã hội.

Diệu Linh khoe đường cong bốc lửa với đồ tắm một mảnh ren xuyên thấu.

Thỉnh thoảng hot girl đình đám nhận lời làm mẫu lookbook của các thương hiệu.

Cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào như một nàng công chúa.

Cuộc sống sang chảnh, dát đầy hàng hiệu của Diệu Linh cũng có nhiều bí ẩn.

