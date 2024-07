Bà chủ tiệm tạp hóa chết thương tâm dưới tay sát nhân 18 tuổi

... Chính đặc điểm này đã giúp cơ quan điều tra thu hẹp phạm vi khoanh vùng các nghi can. Hàng chục đối tượng thuộc diện tình nghi được Công an triệu tập. Sau nhiều ngày tiến hành sàng lọc, cơ quan chức năng nhận thấy đối tượng Phạm Minh Vương (SN 1998, trú tại thôn Thượng, xã An Đổ) là nghi can nổi cộm. Điều đáng nói, thời điểm đó Vương chỉ là một cậu học sinh lớp 12 với vẻ ngoài thư sinh và khá nhút nhát. Khi bị cơ quan điều tra bắt giữ, Vương đang lẩn trốn tại nhà người thân ở Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi, Vương đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.