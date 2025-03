B.é t.r.a.i 15 tháng tuổi bị nữ tài xế c/á/n t/ử v/o/n/g trước cửa nhóm trẻ tư thục

Sáng 11/3, xác nhận với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khiến một cháu bé 15 tháng tuổi tử vong.

Khoảng 7h sáng ngày 10/3, bé H.B.L (SN 2023), trú tại xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) được bố mẹ đưa đến điểm giữ trẻ tư thục Mầm non Tuổi thơ tại số 09, ngõ 247 đường Vũ Quang, phường Thạch Linh để gửi trẻ.

Hình ảnh cháu bé đứng trước đầu xe ô tô trước thời điểm bị cán qua người (ảnh cắt từ video camera an ninh).



Sau khi tiếp nhận cháu bé, các cô giáo tiếp tục tiếp nhận một cháu bé khác do phụ huynh đưa đến nên đã sơ suất, để cháu H.B.L chạy ra đường. Cùng thời điểm này, một nữ phụ huynh lái xe ô tô màu đỏ cũng vừa đưa con đến để gửi, xong thì nhấn ga rời đi.

Đúng vào thời điểm cháu H.B.L đang đứng phía trước đầu xe ô tô, do không để ý nên vị phụ huynh này đã cuốn cháu bé vào gầm xe ô tô.

...

Phát hiện sự việc, những người xung quanh đã hô hoán, tập trung cứu cháu bé ra khỏi gầm xe ô tô. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Nhóm trẻ tư thục Mầm non Tuổi thơ đã đóng cửa sau khi xảy ra sự việc.



Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra là do các cô nuôi dạy trẻ tại cơ sở này bất cẩn trong quá trình tiếp nhận, trông giữ cháu bé khiến cháu bé tự chạy ra đường. Nữ tài xế lái xe gây ra vụ việc là phụ huynh đưa con đến cơ sở này để nhờ trông, do không để ý nên đã lái xe cán qua người khiến cháu bé chấn thương nặng dẫn đến tử vong.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn