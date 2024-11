Ập vào căn nhà nghỉ, công an phát hiện bí mật "kinh hãi" của đôi nam nữ

Tiếp tục cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an thành phố Long Khánh kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú phát hiện cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Long Khánh tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú T.H địa chỉ: P. Xuân An, thành phố Long Khánh, do Ông Đ.N.T, SN: 1964, P. Xuân An, TP. Long Khánh, làm chủ cơ sở.

Đối tượng mua, bán dâm bị bắt quả tang ở cơ sở lưu trú. Ảnh: CA Đồng Nai



Qua kiểm tra phát hiện tại phòng số 104 có 01 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Qua làm việc Đ.T.B.L khai nhận thuê phòng tại cơ sở lưu trú và thông qua trang mạng xã hội để hoạt động bán dâm, mỗi lần bán dâm với số tiền 700.000 đồng.

...

Trước đó, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra nhà nghỉ H.M, ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn, do bà Lê Thị L, SN: 1963 làm quản lý, phát hiện, bắt quả tang 01 cặp nam – nữ có hành vi mua bán dâm tại phòng nghỉ số 103.

Đối tượng mua, bán dâm bị bắt quả tang ở nhà nghỉ. Ảnh: CA Đồng Nai



Tại cơ quan công an, quản lý nhà nghỉ và người bán dâm đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Công an thành phố Long Khánh và Công an huyện Tân Phú đang xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn