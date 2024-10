Bắt quả tang nhân viên quán cà phê võng bán dâm

Ngày 27-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi môi giới mại dâm và chứa mại dâm, gồm: Trương Thị Ngân (SN 1988) và Trương Hồng Tấm (SN 1984), cùng ngụ huyện Cù Lao Dung.

Đối tượng Trương Thị Ngân và quán cà phê võng của mình. Ảnh: CAST

Trước đó, vào chiều 26-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an huyện Cù Lao Dung tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Hồng Tấm ở xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung thì bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 2 phòng của nhà nghỉ này.

...

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận 2 đối tượng bán dâm là nhân viên quán cà phê võng Kim Ngân do Ngân làm chủ. Khi khách đến giải khát và có yêu cầu mua dâm thì Ngân sẽ môi giới cho 2 nhân viên đến bán dâm tại nhà nghỉ Hồng Tấm với giá 400.000 đồng.

Trong đó, nhân viên nhận 250.000 đồng, Ngân nhận 120.000 đồng; còn Tấm (chủ nhà nghỉ Hồng Tấm) nhận 30.000 đồng.

Tác giả: Thu Tâm

Nguồn tin: Báo Người Lao động