An Việt Phát Group: Hệ sinh thái nghìn tỷ của ‘nữ hoàng rơm rạ’ Bùi Thị Lan

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh vừa công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 22/7/2024, với tổng số tiền hơn 783,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước có số tiền nợ thuế lớn lâu năm như: Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành (thuộc Tập đoàn Vabis Group) có số tiền nợ 69.5 tỷ đồng; Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Bến Thủy (trụ sở đóng tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nợ thuế hơn 5,4 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư và xây dựng Hà Tĩnh (trụ sở đóng tại phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) nợ hơn 12,6 tỷ đồng… thì một cái tên mới bị “bêu tên” được dư luận quan tâm là Công ty TNHH một thành viên năng lượng An Việt Phát Hà Tĩnh (trụ sở đóng tại lô 10CNc, khu kinh tế Vũng Áng, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Nhà máy Sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh được khánh thành đi vào hoạt động từ đầu năm 2021



Theo danh sách thông báo của Cục thuế Hà Tĩnh, Công ty TNHH một thành viên năng lượng An Việt Phát Hà Tĩnh có số tiền nợ 599,6 triệu đồng…

Công ty TNHH một thành viên năng lượng An Việt Phát Hà Tĩnh được biết đến là công ty trực thuộc Tập đoàn An Việt Phát (AVP Group). Công ty TNHH một thành viên năng lượng An Việt Phát Hà Tĩnh thành lập vào ngày 25/4/2019 với lĩnh vực hoạt động chính Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ.

Sau hơn 3 năm đi vào khai thác, Công ty TNHH một thành viên năng lượng An Việt Phát Hà Tĩnh bị "bêu tên" vì nợ thuế...



Hiện nay Công ty TNHH một thành viên năng lượng An Việt Phát Hà Tĩnh do ông do ông Bùi Tuấn Anh, sinh năm 1985, trú tại phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh làm người đại diện pháp luật giữ chức Tổng giám đốc.

An Việt Phát Group là tập đoàn sản xuất viên nén gỗ của Việt Nam đứng top 1 châu Á và top 5 châu Âu thuộc sở hữu của nữ doanh nhân Bùi Thị Lan, sinh năm 1982 – người được truyền thông mệnh danh là "nữ hoàng rơm rạ".

Hé mở về An Việt Phát Group

An Việt Phát (AVP Group) được biết đến là một tập đoàn hoạt động đa ngành, thành lập vào năm 2014 tại Đồng Nai, do bà Bùi Thị Lan làm người đại diện và ông Bùi Tuấn Anh làm Tổng giám đốc.

Ngoài ra, bà Bùi Thị Lan còn là người đại diện của một số doanh nghiệp khác như: Công ty TNHH MTV Nhiên liệu sinh khối, Công ty Điện và Điện tử TCL (Việt Nam), Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Năng lượng An Việt,... và nhiều công ty khác.

Theo trang chủ giới thiệu, thì hiện tại AVP Group có đến 8 công ty thành viên, 4 chi nhánh, 22 văn phòng đại diện, 8 nhà máy và 1.000 nhân sự làm việc các các đơn vị. Không chỉ sản xuất viên nén gỗ, tập đoàn còn tập trung vào các lĩnh vực: giấy, than đá, đèn, vận tải, nông sản và bất động sản.

Trước đó, vào tháng 3/2021, sau 13 tháng khởi công xây dựng, AVP Group đã khánh thành Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh (giai đoạn 1). Dự án nhà máy này do thành viên của tập đoàn là Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 1.287 tỷ đồng. Theo như Tổng giám đốc của AVP Group, An Việt Phát Hà Tĩnh là nhà máy thứ hai trong tổng số 20 nhà máy đã và sắp triển khai để phục vụ cho thị trường xuất khẩu.

Vào năm 2022, Tập đoàn An Việt Phát của bà Bùi Thị Lan tiếp tục gửi văn bản cho UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất dự án nhà máy điện sinh khối 8.500 tỷ đồng. Theo thông tin tìm hiểu, điện sinh khối là điện được tạo ra từ các nguyên vật liệu sinh khối có nguồn gốc sinh học như: cây công nghiệp, phụ phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp. Theo như đề xuất, dự án nhà máy điện sinh khối có diện tích 25-30ha, có công suất 112 MW và hoạt động trong vòng 50 năm.

Ba tháng sau, AVP Group làm lễ khởi công xây dựng dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu đầu tiên tại tỉnh Bình Định. Dự án này cũng nằm trong chuỗi 20 nhà máy của tập đoàn, nhằm tăng mạnh sản lượng viên nén để đáp ứng xu thế tăng trưởng mạnh của nhu cầu tiêu thụ trên thế giới. Nhà máy được xây dựng tại Cụm công nghiệp Tây Xuân (Tây Sơn, Bình Định) với diện tích 5,8ha, cùng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, sẽ bắt đầu hoạt động vào quý III/2023.

Tập đoàn An Việt Phát liên tiếp nhận được 2 giấy chứng đầu tư dự án cùng lúc. Một là Nhà máy viên nén gỗ xuất khẩu tại tỉnh Hà Giang, và hai là Nhà máy chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa - xuất khẩu tại tỉnh Tuyên Quang.

Ngoài việc xây dựng các nhà máy chế biến và sản xuất, AVP Group còn tham gia vào lĩnh vực tròng rừng. Một thành viên của AVP Group - Hợp tác xã (HTX) An Việt Phát là đơn vị chuyên trách các dự án trồng rừng…

Mục tiêu đến năm 2025, AVP Group phấn đấu trở thành Tập đoàn tiên phong, uy tín, đa ngành lớn nhất về ngành năng lượng tại Việt Nam và trở thành đối tác kinh doanh tin cậy nhất của khách hàng.

