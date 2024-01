Ám ảnh tội ác hai kẻ giết bạn gái rồi thay nhau “làm bậy”, đốt xác

Nhận được tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nghi vấn ban đầu đây là một vụ án mạng nên công an huyện Trảng Bom đã báo cáo lên Phòng PC45 công an tỉnh Đồng Nai đề nghị phối hợp điều tra làm rõ thủ phạm. Nạn nhân được xác định là chị P.T.P.N. (30 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom). Người thân cho biết sáng 18/2, chị N. rời nhà bằng xe máy Air Blade. Khi đi chị mang theo điện thoại di động iPhone 4, đến tối vẫn không thấy về nên gia đình đi tìm nhưng không thấy. (Hiện trường nơi xảy ra vụ án)