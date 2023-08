Ai sở hữu trường Việt Sing ở Nghệ An?

Trụ sở Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills. Ảnh: Văn Dũng

Phòng GD&ĐT TP. Vinh (Nghệ An) vừa có văn bản báo cáo Sở GD&ĐT Nghệ An và Chủ tịch UBND TP. Vinh về việc phản ánh của phụ huynh Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills.

Theo báo cáo, trong thời gian qua, trên mạng xã hội có lan truyền hình ảnh không đảm bảo vệ sinh trong chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills, TP. Vinh. Sau khi nhận được thông tin, Phòng GD&ĐT phối hợp với Phòng Y tế thành phố đã tiến hành kiểm tra xác minh sự việc và yêu cầu nhà trường báo cáo giải trình bằng văn bản các nội dung liên quan.

Đối với hình ảnh giáo viên vệ sinh khay ăn của trẻ trong nhà vệ sinh, Phòng GD&ĐT TP. Vinh cho biết, hiện nay, hệ thống nhà bếp của Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills đang trong thời gian trình hồ sơ và chờ sự chấp thuận về công tác phòng cháy chữa cháy để xây dựng và sửa chữa, vì vậy nhà trường đã sử dụng bếp ăn của Trường Mầm non Viet Sing Sunries để chế biến và hệ thống máy rửa, máy sấy của Trường Mầm non Viet Sing Kids City để rửa nồi, bát, thìa, khay ăn của trẻ.

Sau khi trẻ ăn xong, giáo viên gạt bỏ và tráng qua thức ăn dư thừa trong bát để xếp vào thùng và vận chuyển về Trường Mầm non Viet Sing Kids City theo quy trình của nhà trường. Tuy nhiên, việc giáo viên để các dụng cụ ăn uống của trẻ trên bồn vệ sinh là không đảm bảo vệ sinh. Do khâu bao quát, quản lý của Ban giám hiệu nhà trường không chặt chẽ nên để xảy ra hình ảnh trên

Về hình ảnh sử dụng nước bẩn, Phòng GD&ĐT TP. Vinh cho hay, qua báo cáo của nhà trường thì đây là hình ảnh trong thời điểm nhà trường vệ sinh hệ thống lọc và bể nước theo định kỳ. Kiểm tra thực tế Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills đang sử dụng 2 nguồn nước: Nguồn nước khoan (có hệ thống lọc) cho bể phòng cháy chữa cháy và để tưới cây xanh, xịt rửa sân vườn; Nguồn nước máy chảy vào 2 bồn inox chứa 4.000 lít nước, sau đó hệ thống bơm lên 1 bồn để chảy về cho các phòng làm việc và các nhóm, lớp sử dụng và 1 bồn để chảy về bình lọc nước của các phòng làm việc và các nhóm. Tuy nhiên, hiện nay nhà trường chưa có kết quả thử nghiệm nguồn nước (đã lấy mẫu nước đi xét nghiệm ngày 24/7/2023). Tại thời điểm kiểm tra thì hệ thống nước ở các khu vực không bị đục và bẩn như trong hình ảnh đã đưa ra.

Trước đó, hình ảnh giáo viên rửa khay đựng thức ăn cho trẻ trong nhà vệ sinh có 3 bồn cầu tại Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills (địa chỉ phường Quán Bàu, TP Vinh) xuất hiện trên mạng xã hội, gây bức xúc cho người xem. Nguồn nước đen ngòm, mất vệ sinh cũng khiến nhiều người rùng mình. Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt trên các diễn đàn. Nhiều phụ huynh lo lắng về an toàn vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ nhỏ khi theo học ở ngôi trường này.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo trường, sự việc bắt đầu từ một nhân viên cũ của Trường Mầm non Green. Trước đó, từ ngày 1/7, chủ đầu tư của Trường Mầm non Viet Sing nhận tiếp quản Trường Mầm non Green.

"Khi tiếp nhận, chủ đầu tư mới không thể nhận hết nhân sự cũ dẫn đến sự bất mãn của nhân viên này. Nhân viên này đã lan truyền và đăng tải những thông tin tiêu cực về khẩu phần, chất lượng thực phẩm cho học sinh, khiến phụ huynh và dư luận hoang mang", nhà trường nêu.

"Về hình ảnh khay ăn được rửa tại nhà vệ sinh, bất kể được chụp trong hoàn cảnh nào, nhà trường xin thừa nhận đây là lỗi vận hành sai quy trình. Hành vi đặt khay ăn lên bệ vệ sinh là không thể chấp nhận. Ban lãnh đạo trường và các giáo viên đã nghiêm túc kiểm điểm, không để sự việc tương tự lặp lại", nhà trường thông tin thêm.

Tuy nhiên theo lãnh đạo trường, hình ảnh chăn gối bị vứt bừa bộn ở sàn nhà là một bức ảnh có chủ đích dàn dựng bởi giáo viên của trường không để xảy ra tình trạng như trong ảnh.

Về hình ảnh nguồn nước đen, không đảm bảo vệ sinh, phía trường mầm non cho biết xuất phát từ việc sục rửa bồn. Dòng nước đen trên được chụp trong quá trình trường tiến hành vệ sinh, sục rửa bồn. Qua sự việc trên, nhà trường thừa nhận đã lỏng lẻo, thiếu sát sao trong vấn đề quản lý nhân sự và vận hành.

Viet Sing Garden Hills thuộc sở hữu của ai?

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills thuộc sở hữu của Công ty TNHH TM&DV Tân Đại Minh (có trụ sở tại số 9, đường Kim Đồng, TP. Vinh, Nghệ An). Tân Đại Minh được thành lập vào tháng 11/2008, do ông Phạm Anh Đức (SN 1980, TP. Vinh) làm người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc công ty. Ngành nghề chính của công ty này là giáo dục nhà trẻ.

Trước đây, Tân Đại Minh có vốn điều lệ 8,1 tỷ đồng, do hai cổ đông sáng lập là ông Phạm Anh Đức nắm giữ 66,4% cổ phần và bà Nguyễn Thị Tú Phương (33,5%CP). Đến ngày 11/3/2019, công ty này tăng vốn điều lệ 10 tỷ đồng, và số cổ phần của các cổ đông có sự thay đổi khi ông Phạm Anh Đức nắm giữ 70%CP và bà Nguyễn Thị Tú Phương (30%CP).

Trước đó, vào ngày 23/11/2022, Tân Đại Minh cũng đã bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 90 triệu đồng. Lý do được UBND tỉnh Nghệ An đưa ra là do doanh nghiệp này đã đưa công trình Trường Mầm non Viet Sing Garden Hills vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài là chủ của Tân Đại Minh, ông Phạm Anh Đức còn là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển giáo dục quốc tế Viet - Sing (có trụ sở tại số 61, đường Lê Huân, phường Hồng Sơn, TP. Vinh) được thành lập ngày 20/9/2010. Ngành nghề chính của Viet - Sing là giáo dục mầm non. Hiện, Viet - Sing có vốn điều lệ 15 tỷ đồng.

Ông Phạm Anh Đức cũng là người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc CTCP Đầu tư thương mại Uniland (có địa chỉ tại phường Quán Bàu, TP. Vinh) cũng có ngành nghề chính là giáo dục mẫu giáo. Công ty này có vốn điều lệ hơn 15 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Anh Đức nắm giữ 73% cổ phần, số cổ phần còn lại cũng do bà Nguyễn Thị Tú Phương nắm giữ.

Ngoài ra, ông Đức cũng là Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư thương mại và dịch vụ Bông Sen Vàng (có địa chỉ tại số 02, dường B2, xóm Tân Phú, Khu đô thị Vinaconex 9, xã Nghi Phú, TP. Vinh). Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Và ông cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Xây dựng, thương mại và xuất nhập khâu Thiên Hương, Công ty TNHH Đào tạo Asem-Link, Công ty TNHH Lâm Đức Mạnh…

