Thực hư việc trường mầm non sử dụng nước bẩn rửa đồ dùng của trẻ

Trường học bị tố mất vệ sinh

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những phản ánh về việc Trường mầm non Viet Sing Garden Hills, địa chỉ đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An mất an toàn vệ sinh.

Hình ảnh này lan truyền đang khiến mọi người xôn xao. Ảnh MXH

Theo những hình ảnh và clip, các cô giáo đang rửa đồ dùng của trẻ sau bữa ăn ở khu vực nhà vệ sinh. Điều đáng nói, khay đựng thức ăn của trẻ rửa xong để trên bồn cầu nhìn rất mất vệ sinh.

Ngoài ra, nguồn nước ở trường bị đục ngầu, chảy ra đen ngòm nhưng các cô giáo này vẫn dùng khiến cho ai cũng rùng mình. Những hình ảnh này khiến nhiều người vô cùng lo lắng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con em được gửi trong ngôi trường này.

Các khay đồ dùng này để đựng thức ăn cho trẻ. Ảnh MXH.

Nhiều phụ huynh lo lắng, việc dùng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh để nấu đồ ăn cho các bé sẽ ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến sức khỏe của các em học sinh.

Anh T.N, một phụ huynh có con đang theo học tại trường cho biết: “Muốn con có môi trường tốt để học tập và phát triển nên chúng tôi mới chọn trường này. Nhưng nhìn những hình ảnh ấy, không biết thực hư như thế nào. Nếu đúng là sự thật thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khoẻ các cháu học sinh. Bây giờ phụ huynh rất hoang mang và lo lắng. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ sự việc”.

Chung quan điểm này, chị T.T. cho biết, nếu có tình trạng rửa bát đũa trong nhà vệ sinh như thế này là không thể chấp nhận được. “Nguồn nước thì quá bẩn. Nếu đúng sự thật như này tôi sẽ cho con chuyển trường. Mong các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ”, chị T.T. chia sẻ.

... Nước đục ngầu, chảy ra đen ngòm được cho là của trường mầm non. Ảnh MXH

Nước bẩn là do lâu không sử dụng?

Những hình ảnh, clip được đăng tải ngay sau đó đã nhanh chóng bị lan truyền và thu hút nhiều dư luận trái chiều. Trong đó, đa phần mọi người đều mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ.

Điều đáng nói, ngoài việc tố trường sử dụng nước bẩn thì còn có rất nhiều nội dung khác như: Lấy ruột gối cũ bỏ vào vỏ gối mới cho các trẻ nằm, trường có bếp nhưng vẫn lấy thức ăn từ nơi khác đến, thức ăn cũng không tươi như đã hứa với phụ huynh,…

Vỏ gối mới nhưng vẫn dùng ruột cũ cho trẻ nằm. Ảnh MXH.

Trao đổi về việc này, cô Trần Nga, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Viet Sing Garden Hills cho biết, nội dung phản ánh không đúng sự thật. Các em học sinh uống nước đều qua bình lọc. Còn nước để nấu ăn là sử dụng hoàn toàn bằng nước máy sạch. Toàn bộ nước cho học sinh dùng đều đảm bảo vệ sinh.

Về những hình ảnh lan truyền, Phó Hiệu trưởng xác nhận một số được chụp ở trong trường, tuy nhiên đã cách đây 2 năm. Đó là vào thời điểm tháng 4/2021, sau khi hết dịch Covid-19, nhà trường mở cửa, do nguồn nước lâu không sử dụng nên bị đọng bùn bẩn.

“Lúc dọn dẹp, các cô thấy nước bẩn nên đã báo cáo cho ban giám hiệu, sau đó nhà trường đã thay lõi lọc nên nước sạch trở lại. Nước bẩn như vậy, nhà trường không bao giờ dùng cho trẻ”, cô Nga cho biết.

Ngoài ra, Phó Hiệu trưởng cũng thừa nhận, hiện cơ sở này đang sửa chữa khu bếp ăn nên toàn bộ thức ăn đều nấu từ một cơ sở khác rồi mang đến. Khi phóng viên đề cập muốn xem khu bếp nấu ăn và vệ sinh thì cô Nga cho biết việc này phải xin ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị và hẹn sẽ liên hệ lại sau.

Liên quan đến vụ việc, bà Hoàng Thị Phương Thảo, Trưởng phòng GD&ĐT Tp.Vinh khẳng định sẽ nhanh chóng kiểm tra, xác minh và trả lời trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: Hà Hằng – Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn