5 người chết và mất tích do bão số 10

Bão số 10, mưa lũ, dông lốc cũng làm 86 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái (Nghệ An: 1, Hà Tĩnh: 3, Quảng Trị: 6, Huế: 76); 759,5ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (Nghệ An: 750ha, Quảng Trị: 2,5ha, Đà Nẵng: 7ha); 5 điểm ngầm tràn trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, ách tắc giao thông (Hà Tĩnh 1 điểm tại Quốc lộ 8C; Quảng Trị 4 điểm tại Quốc lộ 15D, 49C, 9B). (NGỌC HÀ)

Bão số 10 suy yếu rồi tan dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Hồi 19 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Nghệ An-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/giờ.

Dự báo trong 12 đến 36 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/giờ rồi suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 29-9, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc-102,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào...

Dự báo sau hoàn lưu bão từ đêm 28 đến 30-9, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Các nơi khác Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. (HOÀNG XUÂN)

