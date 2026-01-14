3 ô tô tông trên cao tốc, 4 người c.h.ế.t, 6 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn giữa 3 xe trên cao tốc - Ảnh: D.A.

Sáng 14-1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an thông tin với Tuổi Trẻ Online về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn (hướng Thanh Hóa - Hà Nội).

Vụ việc xảy ra khoảng 3h40 cùng ngày tại km334+300 (xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Va chạm xảy ra giữa 3 ô tô gồm: xe đầu kéo biển số 36C-111.XX do lái xe T.K.H. (sinh năm 1989, trú tại Thanh Hóa) cầm lái; xe khách loại 15 chỗ biển số 38C-229.XX do lái xe P.V.T. (sinh năm 1986, thường trú tại Đồng Lộc, Hà Tĩnh) cầm lái chở theo 11 hành khách; ô tô đầu kéo biển số 35A-463.XX do B.V.H. (sinh năm 1990, thường trú tại Phú Sơn, Ninh Bình) cầm lái.

Vụ tai nạn làm 4 người chết, 6 nạn nhân bị thương. Trong những người bị thương có 4 người bị thương nhẹ, 2 người bị thương nặng. Tại hiện trường, 3 ô tô hư hỏng.

Sáng cùng ngày, cảnh sát tạm thời phong tỏa đoạn đường xảy ra vụ việc để phục vụ khám nghiệm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp giải quyết theo quy định.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ