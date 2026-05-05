'2045 có thể kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội'

Sáng 4/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đã nhiều lần gợi ý Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nghiên cứu xây dựng mô hình phường, xã xã hội chủ nghĩa. Ông nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2045, khi đất nước trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao, đó là thời điểm kết thúc thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước cho rằng theo lý luận của Mác, quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội cần trải qua giai đoạn tích lũy, hình thành nền tảng phát triển. Việt Nam từ một nước phong kiến lạc hậu phải đi qua giai đoạn này, và nếu đạt mục tiêu vào năm 2045 thì có thể vượt qua thời kỳ quá độ.

"Nhiều người hỏi thời kỳ quá độ kéo dài đến bao giờ, khi đạt được mục tiêu đó chúng ta sẽ bước vào xây dựng xã hội mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 4/5. Ảnh: Hoàng Phong

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết có thể bắt đầu thí điểm xây dựng một phường hoặc xã xã hội chủ nghĩa để rút kinh nghiệm, làm rõ mô hình tổ chức và khả năng đáp ứng nhu cầu đời sống người dân. Ông đề xuất Hà Nội lựa chọn một phường tiêu biểu để cải tạo, phát triển theo mô hình này, hoặc xây dựng một phường mới với quy mô dân số từ 500.000 đến 1 triệu người, đầu tư đồng bộ hạ tầng, trường học, bệnh viện, không gian công cộng và đô thị thông minh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khi chưa thể triển khai ở quy mô lớn, có thể bắt đầu từ cấp phường, xã để người dân trực tiếp cảm nhận, từ đó tạo hình mẫu cho các địa phương khác. Ông cho rằng với tiềm lực và tốc độ phát triển, Hà Nội hoàn toàn có thể thực hiện thí điểm.

"Nếu Hà Nội làm được, Thủ đô không chỉ phát triển nhanh, hiện đại hơn mà còn trở thành đô thị đáng sống hơn, nhân văn, văn minh và xứng đáng hơn với vai trò trung tâm của cả nước", ông nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 30/3, tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi ý xây dựng thí điểm mô hình này. Ngày 20/4, TP Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo.

