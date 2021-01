Xôn xao thông tin cô dâu được bố mẹ trao của hồi môn hơn 30 tỷ đồng trong đám cưới: Tiền mặt 3 tỷ, 5 lô đất thổ cư, 6 sào đất nông nghiệp!

Thời đại bây giờ, chuyện tổ chức một đám cưới tiêu tốn hết nhiều tỷ đồng là chuyện chẳng hiếm hoi. Những gia đình có điều kiện luôn tìm cách để trao cho con cái mình thật nhiều trong ngày vu quy.

Trên mạng xã hội từng xôn xao hàng loạt câu chuyện về việc trao quà cưới từ bố mẹ, anh chị. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đồng, vàng bạc đá quý, nhà và xe để tặng con, hi vọng con sẽ có vốn để làm ăn sau khi kết hôn.

Bài viết do fanpage đăng tải.

Mới đây, tiếp tục có một vụ trao của hồi môn "cực gắt" đến từ một gia đình ở Bình Thuận. Một fanpage lớn đăng bài viết như sau:

"Con dù lớn vẫn là con của ba mẹ

Suốt cuộc đời lòng ba mẹ vẫn mãi theo con

Vâng, đang tiến vào lễ đài là cặp cô dâu chú rể hạnh phúc nhất tháng 12 này. Cô dâu xinh xắn trong tà áo dài đỏ, cổ đeo kiềng trĩu vai. Chú rể bẽn lẽn đứng cạnh không dám nói năng gì vì còn bận bê một cục tiền sơ sơ 3 tỷ đồng.

Người ta nói, con gái lấy chồng, người cha sẽ cảm thấy mất mát. Quả vậy, cứ nhìn cách hai cha con họ bịn rịn sụt sùi trong đám cưới là biết con gái chính là sinh mệnh của cha ở kiếp này.

...

Mà đã là sinh mệnh thì ông chẳng tiếc gì cả. Của hồi môn chỉ sương sương 3 tỷ tiền tươi trao ngay trên sân khấu. Vài cái sổ của 5 lô đất thổ cư, 6 sào đất nông nghiệp. Tính nhanh là tầm 30 tỷ đồng.

Giây phút này chắc chắn cô con gái không thể nào quên nổi vì đã khóc òa lên trên sân khấu trước quan viên hai họ".

Đây là bài đăng được chia sẻ, đính kèm chính là đoạn clip ghi lại cảnh trao vàng trên sân khấu. Mẹ cô dâu trao vàng cho con, chú rể đứng bên cạnh giúp đỡ mẹ vợ.

Cô dâu nhận quà cưới 30 tỷ đồng từ bố mẹ

Ngay sau đó, bố cô dâu tặng là 3 tỷ tiền mặt, 5 lô đất thổ cư và 6 sào đất nông nghiệp trị giá 30 tỷ đồng. Tiền mặt được đựng trong một chiếc va ly và ông lần lượt lấy từng cọc tiền có giá trị lớn trao cho hai con.

Cô con gái vô cùng xúc động trước món quà của ba mẹ. Cô rưng rưng nước mắt và bật khóc bên ba mẹ.

Đúng là một màn trao quà cưới thật giá trị và cực "ngầu" của gia đình nhà gái dành cho cô dâu. Dân mạng tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ về những món quà mà cô dâu, chú rể được nhận. Hiện tại, sự việc vẫn gây chú ý trên mạng xã hội.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc