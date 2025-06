Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Trong đó ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy bất ngờ dừng lại giữa đường, sau đó đặt một đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi xuống đất rồi phóng xe bỏ đi.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh em bé run rẩy bò lảo đảo trên mặt đường, giữa trời nắng gắt và xe cộ qua lại. Cảnh tượng khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy giật thót tim và tức giận. May mắn là người dân đã kịp thời phát hiện, chạy vội ra bế cháu bé lên.

Người phụ nữ thả bé 1 tuổi bò giữa đường rồi phóng xe bỏ đi

Hiện chưa rõ danh tính người phụ nữ trong clip, cũng chưa thể xác định mối quan hệ giữa bà ta và đứa trẻ. Tuy nhiên, bất kể là mẹ ruột, người thân hay người trông trẻ, thì việc bỏ rơi một sinh linh nhỏ bé giữa đường là hành vi không thể chấp nhận.

Đoạn clip đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhận về sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Theo thông tin trên camera giám sát, sự việc xảy ra vào chiều 19/6 vừa qua. Người đăng cho biết sự việc xảy ra tại Tiền Giang.

