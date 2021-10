Xôn xao clip tiền xăng 'nhảy múa' dù nhân viên dừng bơm

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook đăng đoạn clip nói về việc đặt nghi vấn trong việc bơm xăng cho khách tại một cây xăng ở Hà Nội.

Nội dung đăng tải viết: "Nhân viên cây xăng vẫn cầm cò dừng bơm xăng trên tay mà số cứ nhảy từ 112300-112500-112600 là sao nhỉ. Vài trăm đồng không đáng là bao, nhưng nhiều vài trăm đồng nó lại là có chuyện.

Mình thấy có biến nên mới tạm dừng lại để check. Nếu không dừng lại mà bơm tiếp không hiểu đồng hồ sẽ nhảy thế nào nữa và số xăng mình nhận lại được bao nhiêu so với số tiền mình bỏ ra?".

Clip vị khách ghi lại vụ việc

Người này cũng đề nghị cơ quan chức năng vào thanh kiểm tra tại cây xăng này.



Trong đoạn clip do chính khách hàng này quay lại có chất vấn: "Em nói thật với anh, em chưa bao giờ đổ cây xăng như thế này. Anh nhìn bình xăng của em vẫn đang hết xăng, anh vẫn đang cầm vòi bơm đây mà số đã nhảy lúc nãy là 112300 giờ lại là 112400. Anh cứ giữ nguyên, sao bây giờ lại lên 112500. Anh vẫn đang cầm đây sao lại nhảy số, không biết cái đồng hồ kiểu gì?".

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc vị khách nói trên phản ánh xảy ra tại cửa hàng xăng dầu số 136 đường Phạm Văn Đồng, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Cây xăng nơi xảy ra sự việc nói trên.



Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Duy Đắc, đại diện Công ty TNHH xăng dầu và dịch vụ thương mại Đông Xuân cho biết, đã nắm được vụ việc và đã làm việc với khách hàng.

Theo ông Đắc, khách đổ xăng ở cây xăng đúng lúc xăng trong téc bị hết nên khi bơm cho khách đến khoảng 120.000 thì máy dừng và nhân viên có rút cò bơm xăng ra khỏi xe ô tô.

"Trong lúc đấy đồng hồ vẫn nhảy khoảng 300 đồng. Cái này là do khi hết xăng, máy hút khí vào trong ống và khí bị nén qua bộ đo lường nên đồng hồ vẫn nhảy mấy trăm đồng. Mặc dù xăng trên xe bồn đã đổ xuống téc nhưng phần không khí vẫn còn trong ống nên xảy ra hiện tượng như trên", ông Đắc giải thích.

Theo vị quản lý cây xăng này, phía cây xăng đã làm việc với khách và xin lỗi, đã được khách thông cảm..

