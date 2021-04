Xe tải “đại náo” nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh: CSGT huyện “bận” tăng cường làm thẻ căn cước?

Những ngày trung tuần tháng 4, phóng viên Doanh nhân Việt Nam liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xe tải có dấu hiệu vi phạm ồ ạt hoạt động trên một số tuyến đường thuộc huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), khiến họ rất lo lắng về việc đường xuống cấp cũng như mất an toàn, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Có dấu hiệu quá khổ, quá tải chạy tung tăng trên đường Yên Trung (TT Đức Thọ)

Theo phản ánh, dù đang trong thời gian cao điểm về xử lý xe chở quá tải trọng do Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đề ra nhưng CSGT huyện Đức Thọ lại vắng bóng trên những tuyến đường trọng điểm, xuất hiện rất nhiều xe tải lớn nhỏ nghi ngờ là quá khổ, quá tải đồng thời gây ra tình trạng rơi vãi, bùi mù mịt ảnh hưởng rất lớn đến an toàn giao thông cũng như môi trường và sinh hoạt của người dân thị trấn Đức Thọ.

Nhằm phục vụ cho việc xây dựng Dự án bất động sản của tập đoàn TNG (có địa chỉ tại thị trấn Đức Thọ) rất nhiều phương tiện vận tải lớn nhỏ được điều động để chở đất phục vụ cho việc san lấp phần nền. Những chiếc xe này vận chuyển đất từ nhiều hướng và hầu hết đều có dấu hiệu quá khổ, quá tải, đất đai rơi vãi.

Quá trình tìm hiểu, phóng viên ghi nhận số lượng đất được chuyên chở một phần từ địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chạy dọc theo QL8A, phần còn lại được chở từ địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) chạy qua huyện Nam Đàn về QL15 rồi nhập vào đường Yên Trung (thị trấn Đức Thọ) sau đó chạy theo đường vào Ga Yên Trung để đổ đất cho Dự án bất động sản của tập đoàn TNG.

Không vấp phải sự kiểm tra nào từ phía CSGT

“Để đổ đất cho dự án, những đoàn xe này chạy ầm ầm cả ngày lẫn đêm, đất đá rơi vãi khắp nơi. Trên đường vào Ga Yên Trung nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao, bụi bay mù mịt gây mất mỹ quan đô thị”, anh N. một người địa phương cho biết.

Trong nhiều ngày, phóng viên có mặt trên những tuyến đường này để ghi nhận thực tế, dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường, các phương tiện có nhiều dấu hiệu vi phạm như: Chở vật liệu có ngọn, che chắn không kỹ để rơi vãi, cơi nới thành thùng… Nhưng khá bất ngờ là trên hành trình vận chuyển vật liệu đến điểm đổ, các phương tiện không thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng.

Nghi ngờ quá tải chạy trên QL15 do CSGT Đức thọ kiểm soát

Người dân thường xuyên đi trên các tuyến đường này đều dễ dàng nhìn thấy những những đoàn xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải này ngang nhiên lưu thông bất chấp sự nguy hiểm luôn rình rập người tham gia giao thông.

Đáng nói, những đoàn xe này chạy đều đặn cả ngày, tiếng xe ầm ầm kèm theo tiếng còi xe inh ỏi. Trong đó, phần lớn là xe tải chở đất, cát xây dựng dù có che đậy bằng tấm bạt nhưng khá sơ sài, nên đất cát vương vãi khắp nơi. Theo ước tính, mỗi ngày phải có hàng trăm lượt xe tải lớn nhỏ chạy trên những tuyến đường này để vận chuyển đất cát về phục vụ cho dự án.

Trong số xe tham gia vận chuyển đất, gây chú ý còn có xe chưa có biển kiểm soát mà vẫn ngang nhiên chạy trên đường hết lượt đi, lượt về mà không vấp phải cản trở nào từ lực lượng chức năng.

Chạy trên QL15 đoạn qua ngã ba đi về phía xã Trường Sơn (Đức Thọ) theo hướng sang huyện Nam Đàn (Nghệ An)

Để làm rõ hơn việc xe có dấu hiệu quá khổ quá tải đang tung hoành trên đường Quốc lộ 15 cũng như đường Trung Yên (thuộc địa bàn huyện Đức Thọ), phóng viên đã liên hệ với Đại úy Nguyễn Thành Chung - Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Đức Thọ.

Qua trao đổi, Đại uý Chung cho biết, hiện bản thân anh Chung đang bận việc gia đình, phần lớn các đồng chí trong Đội CSGT huyện đang tăng cường để tham gia vào việc cấp thẻ căn cước công dân tại địa bàn huyện Đức Thọ, chỉ còn một vài người ở nhà trực xử lý và trực tai nạn. “Để tôi liên hệ với các đồng chí đang tăng cường làm thẻ căn cước công dân xem sao, nếu các đồng chí ấy về được thì sẽ tập trung xử lý”, Đại uý Chung nói.

Trong khi các lực lượng chức năng bận việc, thì hàng ngày, hàng giờ, các đoàn xe dấu hiệu chở quá tải vẫn đang lộng hành, tiếp tục tàn phá các con đường và là nỗi ám ảnh với nhiều người tham gia giao thông.

... Chở đất phục vụ san lấp nền cho Dự án TNG chạy vào đường Yên Trung

Hàng ngày có đến hàng trăm lượt xe chạy qua các tuyến đường trên, khiến cho tuyến QL15 đã có dấu hiệu xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nứt gãy, nhiều đoạn bê tông thì đã bị bong tróc in rõ dấu xe, một số đoạn đường nhựa đã bị nứt thành từng mảng nhỏ như mạng lưới chi chít trên mặt đường.

Theo tìm hiểu, nhu cầu sử dụng đất san lấp cho Dự án bất động sản của tập đoàn TNG ở huyện Đức Thọ phải đến hàng trăm nghìn m3 đất. Để vận chuyển hết khối lượng đất phục vụ cho dự án, hàng trăm chuyến xe lớn nhỏ chạy qua các tuyến đường trên mà không có sự can thiệp từ phía lực lượng chức năng thì sớm muộn gì những tuyến đường trên cũng hư hỏng.

Chưa kể xe tải chạy vào tuyến đường dẫn vào Ga Yên Trung, trường hợp mỗi khi tàu về mật độ lưu thông của người dân nhiều cộng với việc khói bụi từ việc xe chạy sẽ rất bất lợi cho người dân thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông.

Chưa có BKS ngang nhiên chở đất lượt đi lượt về

Dư luận đang đặt câu hỏi: Xe quá khổ quá tải ngang nhiên tung hoành do lực lượng chức năng mỏng, không xử lý hết được như lời Đại uý Chung, Đội trưởng Đội CSGT từng trao đổi hay vì có sự “ưu ái” đặc biệt nào cho các nhà xe?

Phóng viên Doanh nhân Việt Nam sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc.

Một số hình ảnh xe tải có dấu hiệu quá khổ, quá tải:

