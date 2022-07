Xe cứu thương mất lái lao vào trạm thu phí, 4 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 20/7, tại một trạm thu phí ở Thành phố Udupi, bang Karnataka, Ấn Độ.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, một số nhân viên của trạm đã hốt hoảng chạy ra dẹp gọn barie bằng nhựa cứng khi biết chiếc xe cứu thương đang chạy tới.

...

Vài giây sau đó, chiếc xe cứu thương xuất hiện, xoay ngang rồi trượt như bay về phía trạm thu phí. Quá hoảng sợ, nam nhân viên đang nhấc barie hoảng hốt bỏ chạy về phía cabin. Cùng lúc này, chiếc xe văng tới, cửa sau bung mở và người trong xe bay ra ngoài.

Đã có 4 người thiệt mạng bao gồm 1 bệnh nhân và 3 nhân viên y tế ngồi cùng trên xe. 4 người bị thương là nhân viên trạm thu phí, trong số này có 2 người bị thương nặng ở đầu.

Được biết, trước khi vào trạm thu phí có một vũng nước đọng trên mặt đường, xe cứu thương chạy tốc độ cao kết hợp đánh lái và phanh gấp nên chiếc xe đã mất lái rồi lật ngang.

