Vụ trại lợn 'bức tử' môi trường: Công ty Khánh Giang nuôi lợn 'chui' quy mô lớn

Từ khi Công ty TNHH Khánh Giang chuyển từ nuôi bò sang nuôi lợn vẫn chưa được tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đánh giá tác động môi trường

Ngay sau khi báo Nhà báo & Công luận có bài phản ánh "Người dân vùng giáp ranh 2 huyện khốn khổ vì trại lợn 'bức tử' môi trường", các cơ quan chức năng huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra và xác định chủ trang trại thả nuôi lợn thương phẩm khi chưa hoàn thiện hồ sơ thủ tục của cấp có thẩm quyền cho phép.

Theo đó, sáng ngày 19/7, các cơ quan chức năng huyện Đức Thọ gồm: công an huyện, Phòng TN&MT huyện và UBND xã An Dũng đã tiến hành kiểm tra trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Khánh Giang tại thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng,

Trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Khánh Giang thuộc dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà hoạt động từ năm 2015 trên diện tích 27,8 ha tại thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, cách hồ Khe Lang 2 km. Hiện tại công ty hoạt động với 4 khu chuồng trại, diện tích chuồng khoảng 1.600 m2 và đang chăn nuôi tổng số 1.600 con lợn thương phẩm (trong 4 chuồng), với 20 con bò nái và 30 con trâu thịt.

Về hồ sơ thì đoàn kiểm tra chỉ ra đầy đủ các văn bản của cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh chỉ cho phép Công ty TNHH Khánh Giang xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa Bắc Hà tại xã Đức Dũng (nay là xã An Dũng) nhưng kiểm tra thực tế thì doanh nghiệp này đang nuôi 1.646 con lợn thương phẩm được thả nuôi bắt đầu từ ngày 26/6/2021 trong 4 chuồng.

Ông Phan Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã An Dũng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, sau khi báo chí phản ánh, chúng tôi cũng đã phối hợp các huyện đến kiểm tra và thấy mương chứa chất thải chạy đến chỗ chứa phân chưa có nắp đậy, hôm qua đã đặt nắp nhưng vẫn chưa xong. Các hố lắng lọc trải bạt mới được 2 hố, còn thiếu 2 hố chưa lót bạt. Về Hố Biogas phát hiện không căng phồng lên hết, một góc không căng lên, không biết có vấn đề gì không?

"Từ chỗ trại bò chuyển sang trại lợn chưa đảm bảo hồ sơ nên mới gây nên hệ lụy ô nhiễm này. Chúng tôi đình chỉ đến hết lứa lợn này, khi nào có đầy đủ hồ sơ của cơ quan chức năng cấp tỉnh thì mới được tái đàn", ông Kiên nói.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã An Dũng, cả một mô hình lớn chăn nuôi nuôi bò, gà nhưng công ty làm ăn thua lỗ nên xã vẫn tạo điều kiện cho tu sửa lại để nuôi lợn. Về mặt pháp lý, chúng tôi cho thời gian để công ty xoay chuyển mục đích từ chăn nuôi bò sang nuôi lợn và phải hoàn thiện các thủ tục đảm bảo môi trường.

"Từ khi công ty chuyển từ nuôi bò sang nuôi lợn vẫn chưa được tỉnh phê duyệt đánh giá tác động môi trường nên chúng tôi yêu cầu nuôi hết lứa lợn này phải dừng lại", ông Kiên cho biết thêm.

Dòng kênh chuyển màu đen kịt, xuất hiện nhiều váng đọng trên bề mặt nước và bốc mùi hôi thối

Liên quan đến sự việc này, ông Thái Sơn Vinh, Trưởng phòng TN&MT huyện Đức Thọ cũng xác nhận, việc công ty TNHH Khánh Giang tự ý chuyển đổi từ chăn nuôi bò sang nuôi lợn là sai.

"Năm 2018, tỉnh cho chủ trương tách 3 ha ra để điều chỉnh quy hoạch nuôi lợn, nhưng chỉ mới đồng ý cho chủ trương thôi. Hiện tại, từ khi công ty chuyển sang nuôi lợn thì hồ sơ, thủ tục chưa có gì cả", ông Vinh khẳng định.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Trần Phong

Nguồn tin: Báo Công Luận