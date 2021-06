Your browser does not support the video tag.

Vụ cháy xảy ra lúc 0h5 sáng 15/6 tại phòng trà Fill số 146, đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An khiến 6 người tử vong, trong đó có một phụ nữ đang mang thai.

Nhiều thiết bị điện tử, tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong