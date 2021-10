Trộm kho vật tư hàng trăm triệu đồng rồi nhờ người yêu mang bán

Ngày 24/10, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Công Thẩm (20 tuổi, ngụ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Thẩm tại cơ quan Công an

Trước đó, tháng 9/2021, sau 3 tháng đóng cửa vì dịch, anh M.A.Đ (39 tuổi, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) mở lại kho thiết bị của mình tại đường Nguyễn Quý Đức (quận Cẩm Lệ) thì tá hỏa phát hiện hàng trăm món vật tư dùng để lắp đặt mạng internet đã "không cánh mà bay".

Vào cuộc điều tra, Công an quận Cẩm Lệ xác định nghi phạm là Thẩm, kỹ thuật viên thi công đường dây cáp quang và lắp đặt mạng internet, thường xuyên đến kho thiết bị của anh Đ. để lấy hàng.

Tại cơ quan điều tra, Thẩm khai nhận, do thấy kho có nhiều hàng hóa giá trị nhưng khi đóng cửa không có bảo vệ trông coi, nên từ tháng 5/2021, thanh niên này đã 8 lần đột nhập trộm cắp.

...

Trong 2 phi vụ đầu, nam kỹ thuật viên này đã trộm hơn 120 kg thiết bị cáp quang, nhưng bị các tiệm phế liệu ép giá, nên chỉ bán được 1,8 triệu đồng.

Thấy giá rẻ quá, Thẩm đăng lên mạng rao bán thì được 1 khách ở Hưng Yên hỏi mua giá cao nên trong 2 vụ trộm tiếp theo, thanh niên này đã trộm 280 món thiết bị internet, rồi nhờ người yêu làm shipper, liên hệ nhà xe giao cho khách để tiêu thụ, bán được 4,7 triệu đồng.

Sau những "phi vụ" thành công, Thẩm tiếp tục nhận đặt hàng qua mạng và được một người ở Hà Nội đặt mua cáp quang, thiết bị internet, Thẩm quay lại nhà kho lấy trộm và nhờ người yêu gửi hàng đi, thu về 39 triệu đồng.

Theo cảnh sát, 8 vụ trộm cắp tài sản tại kho vật tư của anh Đ. gây thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Đối với người yêu của kỹ thuật viên Trần Công Thẩm, hiện Công an quận Cẩm Lệ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi.

Tác giả: Nguyễn Hiền

Nguồn tin: giadinhonlie.vn