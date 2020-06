Thâm nhập đường dây mua bán trinh, hé lộ những đại gia trong "thế giới ngầm"

Your browser does not support the video tag.

Qua nguồn tin phản ánh, PV Người Đưa Tin Pháp Luật đã phát hiện và thâm nhập vào đường dây mua bán gái trinh cho đại gia với mục đích…giải đen.

Trong vai người dẫn mối và người bán, nhóm phóng viên đi tìm những bí mật trong thế giới ngầm. Sau những cuộc đàm phán với tú bà, cuộc hẹn với vị đại gia được bố trí tại một chung cư cao cấp ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trước cuộc gặp, PV được tú bà căn dặn trang điểm ăn mặc khiêu gợi. Nếu thoả thuận thành công, “bữa tiệc trinh tiết” sẽ diễn ra ngay sau đó.

Khoảng 22h ngày 30/5, khi vừa đến sảnh căn hộ chung cư cao cấp, vị khách ra hiệu cho “nhân vật” của chúng tôi đi theo. Thang máy dừng ở tầng 25, cánh cửa phòng 5A bật mở. Trước sự rụt rè của người bán, vị khách liên tục thúc giục. Sau khi thuyết phục, biết người bán chưa biết phải làm gì, vị đại gia nhiệt tình hướng dẫn.

Tiếp tục trong vai người bán trinh, PV có cuộc gặp gỡ với 1 đại gia có tiếng để thực hiện thương vụ check hàng. Theo lời môi giới, chỉ cần gõ tên vị đại gia này lên google sẽ cho ra hàng nghìn kết quả.

Theo lịch hẹn đúng 10h ngày 1/6, PV có mặt tại 1 quán cà phê trên địa bàn quận Hà Đông-Hà Nội. Theo môi giới, vị này đích thực là mua trinh giải đen. Tại đây, những thoả thuận về quan hệ mua bán diễn ra chóng vánh. Vị đại gia nhấn mạnh, mình là người bận rộn nên phải đi khách sạn “làm” luôn. Lúc này khoảng 12h30.

Không dừng lại ở thương vụ mua bán trinh, nhiều vị đại gia còn đồng ý bao nuôi người bán, với những thoả thuận đi kèm…Thấy người bán ngập ngừng, vị đại gia tiếp tục dẫn dụ vào ô tô riêng. Tại đây, những cọc tiền tươi được chuẩn bị sẵn để “hạ gục” con mồi.

Không để hành vi mua bán trinh tiết kia được thực hiện. PV trong vai người bán lấy lý do chưa sẵn sàng và hẹn giao dịch vào buổi sau.

Xổng “con mồi”. Những đại gia kia lại lao vào những cuộc đi săn khác. Những khoản tiền không tiếc tay được vung ra cho các tú ông, tú bà tiếp tục công cuộc săn lùng…

Việc mua chiếm trinh tiết để giải đen hay chỉ bao biện cho thú dục bệnh hoạn. Chỉ những đại gia kia mới biết câu trả lời. Nhưng điều chắc chắn rằng, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Vận đỏ đâu chẳng thấy nhưng đã có trường hợp phải trả giá bằng những năm tháng tù tội.

