Tài xế Mercedes tông chết Grabbike lĩnh 7 năm 6 tháng tù

Bị hại Nguyễn Thị Bích Hường tại tòa.

Chiều 16/12, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, TP.HCM tiếp tục mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) 7 năm 6 tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Về dân sự, tòa buộc Phong phải bồi thường thiệt hại cho bị hại Hường hơn 1,4 tỷ đồng, bị hại Thường hơn 400 triệu đồng.

Nguyễn Trần Hoàng Phong là người đã lái ô tô hiệu Mercedes gây tai nạn khiến tài xế Grabbike Lê Mạnh Thường tử vong, nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường thương tật 79% trên đường Hồng Hà, quận Phú Nhuận, TP.HCM vào ngày 30/1.

Trước đó, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận đã đề nghị bị cáo Phong 6 - 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đề nghị bồi thường cho bị hại Nguyễn Thị Bích Hường hơn 1,4 tỷ đồng, bị hại Lê Mạnh Thường hơn 400 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 5h27 ngày 30/1/2020, Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) lái ô tô hiệu Mercedes mang BKS 51G - 902.57 đi từ tầng hầm toà nhà số 108 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình về ngã tư Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận.

Đến trước số 123 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận tài xế không làm chủ được tốc độ, lao sang trái làn đường ngược chiều, tông trực diện vào xe máy mang BKS 62P1 - 401.23 do ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grabbike) điều khiển chở chị Nguyễn Thị Bích Hường đang lưu thông theo chiều ngược lại.

...

Cú tông mạnh khiến người và xe máy văng vào lề đường trái, ô tô tiếp tục va chạm vào cây phượng trên vỉa hè. Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông Thường bị đa chấn thương nặng và tử vong tại bệnh viện, còn chị Hường bị đa chấn thương với tỉ lệ thương tật 79%.

Sau tai nạn xảy ra, Phong rời khỏi hiện trường. Hôm sau, Phong đến Công an đầu thú và khai nhận sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai hai ngày trước khi xảy ra tai nạn có đi quán bar ở tỉnh Bình Thuận và sử dụng ma tuý. Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy Phong dương tính với chất ma tuý.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm dấu vết phương tiện và dấu vết trên người nạn nhân đều phù hợp với diễn biến tai nạn xảy ra.

Qua kết quả điều tra xác định nguyên nhân tai nạn lỗi hoàn toàn do Phong điều khiển ô tô trong khi không có giấy phép lái xe, lưu thông với tốc độ là 84km/h (vượt quá tốc độ cho phép 50km/h), không làm chủ tay lái lấn trái đường tông vào xe máy do ông Thường điều khiển chở chị Hường đi hướng ngược lại, gây ra vụ tai nạn.

Trong khi đó, gia đình của bị can Phong chưa bồi thường thiệt hại đối với yêu cầu của bị hại là chị Hường và gia đình của ông Thường.

Theo VKSND quận Phú Nhuận, hành vi nêu trên của bị can Phong đã phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại điểm a, h khoảng 2 Điều 260 BLHS. Quá trình điều tra, bị can Phong thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị can đã ra đầu thú. Do đó, có cơ sở để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: Báo Giao Thông