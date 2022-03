Tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy gần 3km

Tài xế Quý điều khiển xe bỏ chạy sau khi hất cảnh sát lên nắp capô - Hình ảnh cắt ra từ camera an ninh

Ngày 15-3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Hiệp Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Quý (36 tuổi, ở xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó ngày 26-2, khi đội cảnh sát giao thông Công an huyện Hiệp Hòa thực hiện kế hoạch kiểm tra và đo tốc độ các xe vi phạm trên tuyến đường tỉnh 295 (thị trấn Thắng đi cầu Đông Xuyên) thì phát hiện xe ô tô BKS 99A-187.15 do Quý điều khiển chạy quá tốc độ cho phép.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe ô tô trên để kiểm tra, tuy nhiên Quý không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn điều khiển xe đâm thẳng vào tổ công tác, lúc này anh H.N.H. - cán bộ đội cảnh sát giao thông - phải nhảy lên nắp capô để đảm bảo an toàn.

...

Sau đó, Quý tiếp tục điều khiển xe cùng với anh H. đang ở trên nắp capô di chuyển khoảng 3km thì bị xe chuyên dụng của công an huyện chặn đầu, yêu cầu dừng lại.

Lúc này, Quý không đợi anh H. xuống xe mà tiếp tục chống đối, đánh lái bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng công an đã vận động Trần Văn Quý ra đầu thú về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tác giả: CHÍ TUỆ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ