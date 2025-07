Shophouse “2 trong 1” - Tài sản chiến lược cho nhà đầu tư dẫn đầu tại Thành Vinh

Nghệ An - Thị trường đang tăng tốc

Đóng vai trò cửa ngõ kết nối miền Bắc và miền Trung, cùng định hướng trở thành đô thị hạt nhân, cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ trong quy hoạch đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An luôn ghi nhận mức tăng trưởng ổn định của thị trường bất động sản.

Theo Batdongsan.com.vn, giá nhà tại Thành Vinh (trung tâm của TP. Vinh trước đây) đã tăng trung bình 2 - 3 lần trong vòng 10 năm, đặc biệt tại các tuyến phố trung tâm như Quang Trung, Lê Duẩn, Đinh Công Tráng. Bảng giá đất áp dụng từ 21/5/2025 do UBND tỉnh Nghệ An công bố cho thấy, nhiều khu vực có mức tăng 2 - 3 lần so với giai đoạn 2020 - 2025. Đáng chú ý, lô góc hai mặt tiền đường Quang Trung mức giá đã lên tới 165 triệu đồng/m², gấp hơn 3 lần so với trước đây.

Loạt hạ tầng chiến lược, như cao tốc Bắc - Nam, cảng hàng không Vinh mở rộng, hệ thống đường vành đai… được kỳ vọng là cú hích gia tăng kết nối, thu hút đầu tư, du lịch và dịch vụ cho địa phương. Cùng với đó, sự hiện diện của các dự án khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, chuỗi shophouse cùng tòa tháp căn hộ cao cấp… tạo thành một hệ sinh thái đồng bộ, giúp nâng tầm vị thế đô thị trung tâm Nghệ An trong bức tranh phát triển của cả vùng Bắc Trung Bộ.

Các căn shophouse "2 trong 1" nằm tại ngã ba giao thương sầm uất bậc nhất Thành Vinh

Tại Nghệ An, Vincom Shophouse Diamond Legacy nổi bật trong dòng sản phẩm trung tâm với tổ hợp gồm 61 căn shophouse phiên bản giới hạn. Với vị trí độc tôn tại “trái tim” Thành Vinh, ngay giao lộ Quang Trung - Hồng Bàng - Đinh Công Tráng sầm uất và thịnh vượng lâu đời, dự án đang được giới đầu tư đánh giá là tích sản có giá trị khai thác khép: vừa tạo dòng tiền thường xuyên từ hoạt động kinh doanh và cho thuê, vừa tăng giá dài hạn theo xu hướng thị trường trung tâm.

Một sản phẩm - hai công năng: Tối ưu dòng vốn, tối đa giá trị

Là dự án hiếm hoi tại khu vực trung tâm sở hữu mô hình shophouse cao cấp “2 trong 1”, Vincom Shophouse Diamond Legacy cho phép chủ nhân sử dụng tầng trệt cho hoạt động kinh doanh hoặc cho thuê, trong khi các tầng trên là không gian sống biệt lập, hiện đại.

Mô hình này đang được giới doanh nhân trẻ, nhà đầu tư cá nhân và những người làm dịch vụ ưa chuộng. Không chỉ tối ưu công năng và hiệu quả sử dụng vốn, shophouse “2 trong 1” còn phù hợp với phong cách sống linh hoạt thời đại mới: nơi công việc và cuộc sống được tích hợp trong cùng một không gian, nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, tiện nghi và đẳng cấp.

... Dãy shophouse phong cách châu Âu hiện đại tại trung tâm Thành Vinh

Theo thông tin từ các sàn giao dịch tại Nghệ An, giá thuê shophouse tại Vincom Shophouse Diamond Legacy hiện dao động từ 50 - 60 triệu đồng/tháng, tương đương 600 - 720 triệu đồng/năm/căn. Mức giá chuyển nhượng trên thị trường hiện tăng 20-25% và có xu hướng tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu thị trường ngày một lớn.

Trong bối cảnh dòng tiền có xu hướng tìm đến các kênh đầu tư vừa an toàn, vừa tạo ra dòng lợi nhuận thực, đây là ngưỡng sinh lời được đánh giá tích cực.

“Với đà tăng tốc của kinh tế Nghệ An thì tiềm năng tăng trưởng của bất động sản còn rất lớn, đặc biệt là khu vực lõi trung tâm. Tôi chọn Vincom Shophouse Diamond Legacy vì đây là sản phẩm có mô hình khai thác lý tưởng và vị trí không thể thay thế. Một bất động sản mà vừa kinh doanh tốt, vừa ở được, lại nằm ngay lõi trung tâm, đó là lựa chọn hiếm có”, ông Trần Duy Hưng, nhà đầu tư từ Hà Nội, người sở hữu shophouse kinh doanh tại nhiều tỉnh thành, cho biết.

Đi sâu phân tích, ông Hưng đánh giá Vincom Shophouse Diamond Legacy sở hữu lợi thế đặc biệt mà không nhiều dự án cùng phân khúc có được. Đó là vị trí liền kề Vincom Plaza - trung tâm thương mại lớn nhất Nghệ An và khách sạn Sheraton 5 sao - nơi thường xuyên đón dòng khách thượng lưu, chuyên gia quốc tế và doanh nhân trong nhiều lĩnh vực.

Sự cộng hưởng từ hai trụ cột thương mại này giúp các căn shophouse tại Vincom Shophouse Diamond Legacy luôn có lưu lượng khách ổn định, từ khách mua sắm đến khách lưu trú, từ cư dân địa phương đến khách du lịch, tạo tiền đề vững chắc để các thương hiệu phát triển đa dạng mô hình kinh doanh, và duy trì hoạt động lâu dài. Ngoài ra, kế bên các căn shophouse là tòa căn hộ cao cấp Vinh Lotus Residence, mang đến dòng khách hàng thường xuyên với khả năng tài chính và nhu cầu tiêu dùng lớn.

61 căn shophouse kế cận Sheraton 5 sao, TTTM Vincom Plaza, tòa căn hộ Vinh Lotus Residence

Không chỉ là sản phẩm bất động sản thương mại cao cấp, Vincom Shophouse Diamond Legacy còn là biểu tượng của tư duy đầu tư dẫn đầu. Với quy mô chỉ 61 căn và hiện chỉ còn dưới 10 căn mở bán, Vincom Shophouse Diamond Legacy là lựa chọn không dành cho số đông. Đây chính là tài sản truyền đời dành riêng cho những nhà đầu tư có tầm nhìn xa và đi trước thị trường.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: petrotimes.vn