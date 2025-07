Vụ bé 4 tuổi bị giáo viên đánh, ném vào tường ở Hà Nội: Người mẹ tiết lộ câu nói gây sốc

Vụ việc này xảy ra tại Trường mầm non Gia Thụy (phường Bồ Đề) đang khiến dư luận không khỏi phẫn nộ và lo lắng về vấn nạn bạo lực học đường.

Phát hiện sự việc từ vết tím sau lưng con

Chia sẻ với báo chí, chị H.K.Tr (mẹ bé L, bé sinh năm 2021) cho biết, chiều ngày 5/7, trong lúc tắm cho con gái, chị phát hiện phần lưng con có nhiều vết bầm tím bất thường. Linh cảm có chuyện không ổn, chị đưa con vào phòng có ánh điện sáng để xem kỹ các vết bầm tím.

“Khi thấy vết bầm, tôi hỏi con có bị ngã hay chơi xô đẩy với bạn không thì con trả lời là không. Tôi bắt đầu nghi ngờ và gặng hỏi con liệu có bị cô đánh không, nhưng con nói không bị cô đánh”, chị Tr. kể lại.

Vết tím trên lưng bé (ảnh chị T cung cấp).



Sau đó, chị Tr đã gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của con để tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, cô giáo nói con không chia sẻ điều gì với cô. Cô giáo chủ nhiệm hứa sẽ hỏi cô phụ lớp để làm rõ sự việc.

“Tôi nịnh mãi, con mới nói: ‘Con bị cô V (giáo viên phụ lớp) đánh vào lưng nhiều cái. Cô dặn không được nói với bố mẹ’”, chị Tr nghẹn ngào kể lại. Chị Tr cho biết nghe xong câu nói này của con, chị đã vô cùng sốc.

Xem lại camera và sự thật không như lời cô giáo nói

Ngay sau đó, chị Tr gọi lại cho cô giáo chủ nhiệm đề nghị kiểm tra camera lớp học. Trong tối 5/7, chị đã đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. May mắn, các vết thương chỉ là tụ máu dưới da, không nguy hiểm đến sức khỏe.

Trong thời gian này, cô Tr.T.V cùng cô hiệu phó đã đến nhà xin lỗi. Cô V thừa nhận chỉ lỡ “đánh 1-2 cái vì con hư, không chịu ngủ trưa”.

Tuy nhiên, sự thật chỉ được sáng tỏ khi chị Tr xem camera lớp học. “Tôi sững sờ khi thấy cô lôi con, ném vào tường, tay phải tát vào mặt, tay trái đánh vào lưng. Khi con đi ra cửa, cô còn đạp vào bụng con. Con bị kéo lê, tát, đánh vào lưng, con xin xỏ, bám vào chân cô thì bị đạp tiếp… Tôi không thể giữ được bình tĩnh”, chị Tr bức xúc chia sẻ.

Hiện tại, dù sức khỏe đã ổn định nhưng bé L vẫn hoảng sợ mỗi khi đi qua đoạn đường tới trường. “Con rụt người lại, khóc, nói: ‘Con không đi học đâu, con sợ lắm’”, chị Tr kể.

Gia đình quyết định cho bé ở nhà để ổn định tâm lý và tìm trường mới cho con. “Mọi người trong nhà cố gắng chơi với con, không ai nhắc chuyện đi học vì sợ con bị kích động”, chị Tr. nói.

Đình chỉ cô giáo, công an điều tra

Ngày 8/7/2025, chị Tr chính thức gọi đến Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để phản ánh sự việc. Theo thông tin từ Cục Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), chị tố cáo cô giáo Tr.T.V (sinh năm 1979) đã dùng roi đánh, ném con gái vào tường, đấm đá, lôi kéo ra cửa lớp. Ngoài ra, cô V còn bị tố có hành vi nắm chân, dốc ngược đầu một cháu bé khác rồi ném xuống giường.

Ngay sau đó, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp xác minh. Trường mầm non Gia Thụy đã đình chỉ công tác cô Tr.T.V và cô N.T.T.H (liên quan đến lớp học) để phục vụ điều tra. Công an phường Bồ Đề cũng đã tiếp nhận vụ việc, phối hợp với cơ sở y tế trưng cầu giám định thương tích và lập hồ sơ gửi Phòng PC09 – Công an TP Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 5.

Hiện trên cơ thể bé L có nhiều vết bầm tím ở vùng lưng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

