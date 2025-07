Một người tử vong, bị kẹt trong xe tải sau tai nạn giao thông

Lực lượng cứu nạn đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc hơn 8 giờ, trước số nhà 90 đường Trường Sơn. Xe ô tô tải biển kiểm soát 43A-534.30 do anh Trịnh Đình M. (sinh năm 1994, trú tại Thanh Hóa) chở theo anh Nguyễn Quang Đ. (sinh năm 1996, trú tại Thanh Hóa) đang lưu thông trên đường Trường Sơn thì va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 72C-088.53 do anh Nguyễn Minh Thơ (sinh năm 1989, trú tại Châu Thành, Hậu Giang cũ) điều khiển, đang đỗ bên phải đường; sau đó tiếp tục va chạm với xe máy biển kiểm soát 43H4-0052 do anh Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1972, trú tại thành phố Đà Nẵng) điều khiển, đỗ bên phải đường.

Hậu quả, anh Nguyễn Quang Đ. tử vong, bị kẹt trong cabin; 3 phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận tin, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thành phố Đà Nẵng đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Chỉ huy cứu nạn đã chỉ đạo các lực lượng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, như: Ngắt kết nối động cơ, chèn chống phương tiện bị nạn, đồng thời sử dụng thiết bị banh và thiết bị kích thủy lực để tiến hành công tác cứu nạn. Sau gần 30 phút nỗ lực, lực lượng cứu nạn đã đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Quốc Dũng

Nguồn tin: Báo Tin tức