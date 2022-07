Siêu xe Ferrari 488 tông đổ cây xanh trên phố Hà Nội, vỡ toác đầu

Theo lời một lãnh đạo phường Phúc Đồng (quận Long Biên, Hà Nội), vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay (21/7), gần trụ sở Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

Siêu xe Ferrari nát đầu sau cú tông cực mạnh (Ảnh: Đình Quân).



Thời điểm này, chiếc xe Ferrari đang lưu thông trên đường (chưa rõ danh tính tài xế) thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông trực diện vào hàng cây xanh trồng ven đường.

Cú tông mạnh làm phần đầu xe biến dạng, vỡ toác. Một cây xanh bị đổ gục dù được chống đỡ bằng khung sắt.

Cũng theo vị lãnh đạo này, sau vụ tai nạn, tài xế đã gọi xe cứu hộ đến đưa chiếc xe đi; không có ai bị thương trong vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đình Quân).

Lực lượng công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết chiếc Ferrari 488 có giá lăn bánh ở Việt Nam là khoảng 20 tỷ đồng.

Hình ảnh siêu xe Ferrari bất ngờ lao lên vỉa hè với tốc độ kinh hoàng.

