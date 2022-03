Rùng mình khoảnh khắc 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 chung cư đang cháy xuống đất, tử vong thương tâm

Vụ cháy ở chung cư Carillon 5 trên đường Luỹ Bán Bích, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 chung cư xuống đất tử vong thương tâm đã gây xôn xao dư luận. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Khoảnh khắc 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 chung cư bốc cháy

...

Được biết đám cháy xảy ra khoảng 4 giờ 15 phút sáng cùng ngày, tại một căn hộ 10.2, thuộc tầng 10 chung cư Carillon 5. Sau đó đám cháy nhanh chóng bùng lên, khói lửa nghi ngút khiến nhiều cư dân sợ hãi. Đúng lúc này hai người phụ nữ rơi từ căn hộ đang cháy xuống đất, tử vong. Nhiều cư dân đứng dưới sảnh chung cư đã trực tiếp chứng kiến sự việc không khỏi bàng hoàng, sợ hãi.

Hiện trường xảy ra vụ cháy