'Phù phép' đất công thành đất cá nhân ở Hà Tĩnh: Lộ rõ hàng loạt vi phạm

Dù đã nằm trong vùng quy hoạch đấu giá làm mỏ, ngày 22/12/2020 (7 ngày sau khi phát thông báo tổ chức đấu giá), ông Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vẫn cấp sổ đỏ hơn 2ha đất rừng chồng lên khu vực mỏ cho ông Phan Văn Diện (trú thôn Đông Phong, xã Thượng Lộc).

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, trong hồ sơ cấp sổ đỏ cho hộ gia đình ông Phan Văn Diện, UBND xã Thượng Lộc, UBND huyện Can Lộc xác nhận “nguồn gốc đất trên được sử dụng từ năm 1990”. Thế nhưng, thời điểm đó ông Diện chỉ mới…13 tuổi, chưa đủ điều kiện tiếp nhận giao đất. Đặc biệt, trong bản đồ địa chính điện tử của xã Thượng Lộc năm 2020 thể hiện, người sử dụng khu đất rừng trên, đang đứng tên Nguyễn Đình Hà, diện tích sử dụng 2.2182,6m2 chứ không phải ông Phan Văn Diện.

Báo cáo thẩm định để cấp Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho ông Phan Văn Diện của Phòng TN&MT ghi nguồn gốc sử dụng từ năm 1990 đến nay.



Để xác minh, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Đình Hà và được ông Hà cho biết, năm 2015 gia đình ông chuyển vào miền Nam sinh sống, lập nghiệp. Thời điểm chuyển đi, khu đất rừng đang là rừng thông, cao su, gia đình chưa được cấp sổ đỏ, cũng chưa có ai lên trồng keo và sản xuất trên khu đất rừng ấy.

Bản đồ địa chính điện tử của xã Thượng Lộc cung cấp vào năm 2020.



“Gia đình được ngành lâm nghiệp giao quản lý khu đất này từ năm 2005. Tuy nhiên do đất cằn cỗi nên tôi chỉ trồng một ít cao su. Việc cấp sổ đỏ khu đất này cho ông Phan Văn Diện, tôi không hay biết. Còn hồ sơ cho rằng, ông Diện sử dụng từ năm 1990 là không đúng, bởi vào khoảng năm 2005, ngành lâm nghiệp giao cho tôi quản lý, trồng cây trên khu đất đó….”, ông Hà cho biết thêm.

Đổ trách nhiệm vòng vo

Trả lời câu hỏi về nguồn gốc đất để làm hồ sơ cấp sổ đỏ đối với ông Phan Văn Diện diễn ra như thế nào? Ông Nguyễn Xuân Diệu - Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc cho hay, hồ sơ do địa chính xã tham mưu, ông không trực tiếp xuống kiểm tra, không biết dân trồng keo, tràm từ thời điểm nào. Ngoài ra, khi xem bản đồ điện tử của xã năm 2020, trong đó thể hiện, khu đất rừng trên là của ông Nguyễn Đình Hà sử dụng thì vị này tỏ ra bất ngờ.

Khi PV đặt câu hỏi: Có hay không việc biết quy hoạch mỏ nhưng xã vẫn cố ý làm hồ sơ cấp sổ đỏ cho cá nhân để trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp?. Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc lý giải, năm 2018, xã đã đề xuất khu đất rừng ở đồi Thung Bằng vào quy hoạch mỏ khai thác khoáng sản. Nhưng sau đó, Sở TN&MT, UBND huyện Can Lộc về kiểm tra, thẩm định không thông qua địa phương nên xã không nắm rõ vị trí, toạ độ mỏ, vì thế dẫn đến việc làm hồ sơ cấp đất chồng chéo.

“Thực tế đây là chủ quan của xã và cũng có phần chủ quan của huyện. Đáng lẽ huyện phải nắm bắt, xác minh lại nguồn gốc đất. Tôi thừa nhận sai khi có phần nóng vội, không thẩm định lại nguồn gốc sử dụng đất dẫn đến sự việc này. Trước mắt, tôi sẽ tham mưu cho UBND huyện có phương án xử lý. Còn nhận trách nhiệm thì phải đợi cơ quan điều tra kết luận”, Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc nói thêm.

Còn ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc - người ký cấp sổ đỏ cho ông Phan Văn Diện lại đổ lỗi thuộc trách nhiệm của xã với lý do: Ông phụ trách mảng nông nghiệp, không biết việc đất đã nằm trong quy hoạch mỏ.

“Đây là trách nhiệm của xã, việc xác định nguồn gốc đất là trách nhiệm của xã, huyện làm sao biết được. Việc này tôi không biết. Tôi thấy hồ sơ xã trình lên đầy đủ nên tôi ký..., tôi chỉ kiểm tra quy trình thủ tục. Vì thế, việc kiểm tra đất riêng hay đất ở là trách nhiệm của xã. Đây cũng không phải là lỗi hay trách nhiệm của tôi”, ông Cường cho biết.

Như Tiền Phong đã phản ánh, vào năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh đưa ra đấu giá quyền khai thác mỏ đất tại xóm Sơn Bình, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc. Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá, doanh nghiệp vẫn chưa thể triển khai mỏ đất theo đúng tiến độ do sự bất nhất, chồng chéo, làm sai quy định của UBND xã Thượng Lộc, UBND huyện Can Lộc và Sở TN&MT Hà Tĩnh.

Cụ thể, ngày 22/12/2020 (7 ngày sau khi phát thông báo tổ chức đấu giá), ông Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc vẫn cấp sổ đỏ hơn 2ha đất rừng trong khu vực mỏ cho ông Phan Văn Diện (SN 1977, trú thôn , xã Thượng Lộc) sử dụng.

Tiếp đó, ngày 05/02/2021 (gần 1 tháng sau khi kết thúc đấu giá) ông Trần Hữu Khanh - Phó GĐ Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh ký và cấp sổ đỏ theo hình thức chuyển nhượng từ ông Phan Văn Diện cho ông Võ Ngọc Hân (trú thị xã Hồng Lĩnh), trong khi sổ đỏ cấp cho ông Diện là trái qui định.

