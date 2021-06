Phiên dịch viên tiếng Trung bị bắt vì tiếp tay chuyên gia “dỏm” nhập cảnh trái phép

Chiều 23-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Lộc (SN 1992, quê Hà Tĩnh, trú tại đường An Hải 14, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Theo điều tra ban đầu, Lê Thị Thanh Lộc là phiên dịch viên tại Cty TNHH Quản lý đầu tư Việt Nam BOVIET do một người Trung Quốc làm chủ, thuê Lê Thị Kim Anh (42 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) làm Giám đốc, liên kết với một đối tượng có tên Jiang Fei (quốc tịch Trung Quốc) để móc nối làm hồ sơ nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

Lê Thị Thanh Lộc (áo trắng) nhận lệnh khởi tố, bắt tạm giam tại nơi lưu trú



Lộc được người Trung Quốc giao nhiệm vụ hỗ trợ Kim Anh trong việc quản lý Cty BOVIET, chuyên xử lý các loại hồ sơ, giấy tờ để chuyển cho các công ty dịch vụ hợp thức hóa cho các đối tượng nhập cảnh theo diện "chuyên gia".

Kim Anh và Jiang Fei là các đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam vào ngày 7-6.

Cơ quan An ninh Công an TP Đà Nẵng khám xét, thu giữ nhiều tài liệu tại nhà đối tượng



Cơ quan An ninh điều tra cũng yêu cầu các công ty có liên quan trong việc bảo lãnh cho công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép, những người có hành vi tiếp tay, môi giới liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.

Trước đó, chiều 17-6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở của 4 bị can khác là Giám đốc các công ty có liên quan trong vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" theo diện "chuyên gia".

