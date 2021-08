Những sai lầm trong dịch Covid-19 có thể đẩy bản thân vào nguy hiểm

Bạn cần biết

Chuyên trang sức khỏe Eat This, Not That! mới đây nhận định Covid-19 đang là mối đe dọa trực diện đối với sức khỏe mọi người và một vài hành động sai lầm cũng đủ đẩy bản thân chúng ta vào nguy hiểm.