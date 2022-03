Nhắc hàng xóm giảm âm lượng khi hát karaoke, cụ bà đang là F0 bị đánh gây thương tích nặng

Tối 3/3, Công an xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng (TP.Hải Phòng) cho biết đã thụ lý và điều tra làm rõ việc một cụ bà bị đánh nhập viện.

Theo phản ánh của chị Ngô Thị Hảo (40 tuổi), ngụ thôn An Hội, xã An Tiến, huyện An Lão), mẹ chị là Nguyễn Thị Hội (83 tuổi) và bố (90 tuổi) đang mắc Covid-19. Cả hai đang điều trị tại nhà, thường xuyên mất ngủ.

Tối 2/3, nhà hàng xóm đối diện mở nhạc lớn, tổ chức hát karaoke khiến bố mẹ chị Hảo cảm thấy nhức đầu, không thể nghỉ ngơi.

Bà Hội bị thương tích nặng sau vụ việc.



Thấy vậy, vợ chồng chị Hảo sang đề nghị hàng xóm giảm âm lượng, tuy nhiên, trước lời đề nghị này, người hàng xóm bắt đầu nổi nóng và cự cãi với chị Hảo.

Lúc này, có một người đàn ông đã liên tục chửi bới, dọa giết bố mẹ chị Hảo.

Người đàn ông này sau đó còn kéo qua nhà chị Hảo, bất chấp nhà đang khóa cổng vì có người là F0. Tại đây, người đàn ông hành hung chị Hảo và mẹ chị này.

Sau vụ hành hung, chị Hảo đã bị đánh chảy máu mũi còn bà Hội bị đánh thâm tím người, lóc 1 mảng da lớn ở cánh tay trái và chân phải, dính bê bết máu.

Do đang là F0, lại có vết thương khá nặng nên bà Hội đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện An Lão để cách ly và điều trị.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để lập hồ sơ xử lý vụ việc.

