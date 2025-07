Thu hồi kem chống nắng được xác định là hàng giả, kem dưỡng vitamin E nhưng không có vitamin E

Sản phẩm kem chống nắng vitamin C của Athena bị thu hồi - Ảnh: Cục Quản lý dược

Kem chống nắng bị phát hiện là "hàng giả"

Cục Quản lý dược vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với hai sản phẩm kem chống nắng có dấu hiệu giả mạo chỉ số chống nắng (SPF):

Cụ thể, kem chống nắng Vitamin C, số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm 242/24/CBMP-PT cấp ngày 5-9-2024. Sản phẩm do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam (địa chỉ: Lô 18-20 Khu Đồi Măng, phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, Phú Thọ) chịu trách nhiệm phân phối.

Kem chống nắng Sun Cream, số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm 39/22/CBMP-PT cấp ngày 9-9-2022. Sản phẩm thuộc Công ty TNHH Mỹ phẩm Lovis (địa chỉ: Số 64, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh).

Theo kết quả giám định tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, chỉ số SPF thực tế của cả hai sản phẩm chỉ đạt dưới 70% so với công bố trên nhãn, vi phạm nghiêm trọng quy định ghi nhãn và quảng cáo, đồng thời bị xác định là hàng giả theo kết luận của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ.

Cục Quản lý dược yêu cầu các đơn vị này phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, tiếp nhận lại sản phẩm và nộp báo cáo thu hồi trước ngày 7-8. Sở Y tế Phú Thọ và các tỉnh, thành phố được giao phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Kem chống nắng Sun Cream bị thu hồi - Ảnh: Cục Quản lý dược



Kem dưỡng vitamin E nhưng không có vitamin E

...

Cũng theo Cục Quản lý dược, căn cứ kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Hà Nội, sản phẩm Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil, trên nhãn ghi "Product of Thailand", đã bị phát hiện không chứa thành phần vitamin E như công bố, đồng thời không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật theo quy định.

Sản phẩm có số lô 56, ngày sản xuất 1-1-2024, hạn dùng 1-1-2028, được lấy mẫu kiểm nghiệm tại hai nhà thuốc tại Hà Nội là Nhà thuốc An An (153 TDP 14, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) và Nhà thuốc Thảo Vy (122 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm).

Đáng chú ý, sản phẩm này in toàn bộ nhãn bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt, không ghi đơn vị chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu.

Với các vi phạm nghiêm trọng nêu trên, Cục Quản lý dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm trên toàn quốc để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Đồng thời yêu cầu các Sở Y tế địa phương thông báo khẩn tới các cơ sở kinh doanh, buôn bán mỹ phẩm ngừng ngay việc sử dụng và lưu hành sản phẩm này, phối hợp truy tìm nguồn gốc và xử lý các vi phạm theo đúng quy định.

Người dân được khuyến cáo không sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, không có thông tin đơn vị chịu trách nhiệm, không có nhãn phụ tiếng Việt hoặc có dấu hiệu làm giả công dụng.

Việc sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng không chỉ gây mất tiền mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tổn hại sức khỏe, đặc biệt là kích ứng da, nhiễm khuẩn, tổn thương lâu dài và thậm chí phá hủy lớp bảo vệ tự nhiên của da.

