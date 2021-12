Nhà hàng xóm đào móng, nhà 3 tầng đổ sập trong tích tắc

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc căn nhà 3 tầng ở Lào Cai đổ sập trong tích tắc - Video: DIỆN HOÀNG

Theo một người dân cho biết, khoảng 16h ngày 14-12, căn nhà số 18, phố Phan Chu Trinh (phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) bất ngờ đổ sập.

"Chỉ trong tích tắc, căn nhà sập xuống bụi bay tứ tung ra đường khiến mọi người xung quanh vô cùng hoảng hốt. Vụ sập nhà còn khiến một phần tường của số nhà 14 bị nứt vỡ", nhân chứng thông tin.

... Hiện trưởng nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Laocaionline

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 14-12, ông Hoàng Đăng Khoa - chủ tịch UBND thành phố Lào Cai - cho biết vụ sập nhà không gây thiệt hại về người.

"Nguyên nhân do nhà bên cạnh thi công xây dựng (đào móng nhà), còn ngôi nhà bị sập thì cấu trúc yếu nên không may bị sập", ông Khoa nói thêm.

Trước đó, hồi tháng 4-2021, một căn nhà ở TP Lào Cai cũng đổ sập trong đêm do nhà hàng xóm thi công móng nhà.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ