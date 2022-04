Người đàn ông vừa bốc được biển xe "VIP nhất Nghệ An" mang số ngũ quý 9

Chiều 14/4, một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, biển số 37A-999.99 đã được đăng ký thành công cho một chiếc xe hiệu KIA Sonet.

Theo đó, chiều cùng ngày, một người đàn ông đến bộ phận đăng ký Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An để làm thủ tục đăng ký mới cho chiếc xe hiệu KIA Sonet màu trắng. Sau khi hoàn thành thủ tục, người này vào khu vực bấm biển số ngẫu nhiên trên máy tính và trúng được biển số 37A-999.99.

Biển số vừa được bấm xong khiến cả phòng ồ lên vì bất ngờ



Sau khi người này bấm xong, cả phòng vỗ tay khen ngợi người đàn ông này may mắn và có bàn tay "vàng" khi bấm trúng vào biển số đẹp và "VIP" nhất của tỉnh Nghệ An.

Giới chơi số quan niệm, số 9 là cửu, tượng trưng cho vĩnh cửu. Khi biển số có 5 con số 9 được gọi ngũ quý 9 hay gọi là trường cửu lại càng đẹp và độc hơn.

Sau khi chủ nhân bấm được biển số đẹp này, rất nhiều người đã chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội để khoe. Nhiều người cho biết, khi biển số 5 số 9 được đeo lên xe KIA Sonet thì giá trị chiếc xe có thể tăng lên nhiều.

Nhiều người nhận định, chiếc xe sau khi đeo biển số đẹp này sẽ được nhân 3 giá trị.



"Chiếc xe KIA Sonet khoảng tầm hơn 600 triệu. Khi đeo biển này thì có thể bán với giá từ 1,5 tỷ đến 1,8 tỷ. Nhiều người có tiền thích chơi biển số đẹp thì có thể mua giá cao hơn. Nhất là khi biển số này thuộc diện độc, vip nhất của tỉnh Nghệ An nữa", một người dân chia sẻ về biển số 37A-999.99 vừa bấm được.

Được biết, chủ chiếc xe vừa bấm được biển đẹp trên là anh Trần Hữu T. (SN 1971, trú thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Chiếc xe này vừa được anh T. mua mới cách đây ít ngày.

Một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi kết thúc dãy biển này, biển số tại Nghệ An sẽ chuyển sang đăng ký biển mang chữ mới là 37K.

