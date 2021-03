Nghịch tử dùng gậy sát hại cha ruột

Ngày 7/3, thông tin từ Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng.

Đối tượng Nguyễn Tất Cường tại cơ quan chức năng. (Ảnh: CTV)

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 3p phút ngày 6/3, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo của Công an xã Hoàng An về việc ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1956, là người địa phương vừa tử vong tại gia đình.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Hiệp Hòa đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra.

Theo kết quả điều tra bước đầu xác định nghi phạm là Nguyễn Tất Cường, sinh năm 1988, trú tại xã Hoàng An, Hiệp Hòa - là con trai của nạn nhân.

Theo đó, nguyên nhân xảy ra sự việc là do giữa ông Quang và con trai xảy ra mâu thuẫn, sau đó, Nguyễn Tất Cường đã dùng gậy đánh ông Quang khiến ông tử vong tại chỗ.

Ngày 7/3, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tất Cường vì hành vi "Giết người".

Hiện tại, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

