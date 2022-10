Nam sinh ĐH Tài nguyên & Môi trường bị đánh gục bên hành lang giảng đường

Sáng 11-10, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Anh Huy - Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên & Môi trường cho biết, nhà trường đã vào cuộc xác minh và mời Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân một sinh viên bị nhóm bạn đánh gục bên hành lang lối vào giảng đường.

Cảnh nam sinh bị đánh bên hành lang giảng đường.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào thứ sáu tuần trước (7-10). Thời điểm trên, một nhóm sinh viên xảy ra xô xát và dẫn tới một sinh viên bị nhóm bạn đánh.

"Nhà trường đã nắm được vụ việc và đang tiến hành cùng Công an xác minh để làm rõ là sinh viên khoa nào, từ đó căn cứ để có biện pháp xử lý nghiêm", ông Huy cho hay.

Được biết, nam sinh bị đánh không nguy hiểm đến tính mạng.

...

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh hỗn loạn ngoài hành lang giảng đường của ĐH TN-MT. Theo clip, một nhóm sinh viên lao vào đánh một sinh viên khác khiến người này ngax xuống.

Không dừng lại, một nam sinh được cho là dùng vật giống gậy cứng đập liên tiếp vào người nam sinh đã nằm gục, sau đó chiếc gậy văng xuống nền giảng đường kêu loảng xoảng.

Sự việc xảy ra ngay lối ra vào của giảng đường khiến nhiều sinh viên hoảng loạn. Nhiều sinh viên chứng kiến không dám vào can ngăn.

Sau khi đánh người, nhóm nam sinh vào lớp, mặc kệ nạn nhân nằm sõng soài trên nền hành lang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Tác giả: Bảo An

Nguồn tin: congan.com.vn