Muôn vàn cạm bẫy "chat sex" nhằm vào các thiếu nữ

Đặc biệt, các hội nhóm có đăng bài đăng quảng cáo về gọi video call khỏa thân “chat sex” có trả phí được một số người có nhu cầu tình dục lệch lạc quan tâm, bình luận và liên hệ. Đã có nhiều trường hợp các bé gái bị rơi vào bẫy vô cùng nguy hiểm của hoạt động này.



Từ tin báo tố giác tội phạm từ người dân, kết hợp với áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước đã phát hiện và bắt giữ Hoàng Trung Kiên, 17 tuổi, trú tại thôn Làng Bên, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, có hành vi ép buộc cháu gái C.T.A.B, 13 tuổi, trú tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước thực hiện hành vi “chat sex” qua dịch vụ gọi video Facebook Messenger có trả phí bằng thẻ cào điện thoại.

Cơ quan Công an xác định được từ cuối tháng 3/2022, trong thời gian bị đối tượng khống chế, hằng ngày cháu B phải khỏa thân thực hiện hàng chục cuộc gọi video với các đối tượng chat sex, mỗi cuộc gọi có thời gian kéo dài từ 15 phút đến 30 phút. Đối tượng đã buộc B phải thực hiện các yêu cầu bệnh hoạn của chúng để được nhận về các khoản tiền phí bằng thẻ cào điện thoại là 50.000đ và 100.000đ tương ứng với thời gian “chat sex” 15 phút và 30 phút.

Do bị cưỡng ép quá nhiều lần nên cháu B bị khủng hoảng về tinh thần, học hành sa sút và có dấu hiệu hoảng loạn. Gia đình gặng hỏi thì cháu mới tiết lộ bí mật động trời này. Sau đó gia đình đã trình báo cơ quan Công an.

Điều tra mở rộng, cơ quan Công an phát hiện Kiên còn dụ dỗ, ép buộc 2 trường hợp khác đều 13 tuổi, ở các tỉnh Kiên Giang và Lạng Sơn. Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an các tỉnh có liên quan điều tra mở rộng để xử lý nghiêm minh các đối tượng.

Do dịch bệnh COVID-19, hầu hết các em học sinh đều chuyển từ hình thức học trực tiếp sang học online. Vì vậy, các em đều được phụ huynh sắm cho điện thoại, máy tính có kết nối mạng Internet để học trực tuyến. Tuy nhiên, do không được sự giám sát, quản lý chặt chẽ, dẫn đến việc các em tham gia các mạng xã hội, nhanh chóng kết nối bạn bè một cách không an toàn. Các đối tượng xấu đã tạo tài khoản ảo, giả là con gái để kết bạn, chia sẻ các vấn đề về giới tính và dụ dỗ trao đổi hình ảnh chụp cơ thể với nhau.

Sau khi có được các hình ảnh và video khoả thân của nạn nhân, đối tượng lộ nguyên hình và đe dọa sẽ tung ảnh khoả thân lên mạng, gửi cho bạn bè người thân nếu các em không thực hiện theo yêu cầu của chúng. Các nạn nhân còn nhỏ tuổi dễ dàng bị đối tượng nắm bắt tâm lý và đe doạ phải thực hiện theo. Đối tượng yêu cầu nạn nhân phải giấu gia đình, quay video, chụp ảnh khoả thân để quảng cáo và thực hiện “chat sex” có thu phí.

Đa số những người nhận “chat sex” đều là các cô gái trẻ, thực hiện việc “chat sex” để được trả tiền theo thời gian và làm thoả mãn những sở thích bệnh hoạn của “khách”. Đã có nhiều nạn nhân là trẻ em gái, các em không tham gia một cách tự nguyện mà là bị một số đối tượng lừa gạt, tống tiền rồi buộc “chat sex” trả nợ hoặc dùng thủ đoạn khống chế bắt “chat sex” thu lợi cho chúng.

Đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước cảnh báo, cha mẹ cần tìm hiểu, chia sẻ và hướng dẫn con, em mình sử dụng Internet, vào mạng xã hội một cách an toàn. Tốt nhất là hạn chế việc sử dụng mạng xã hội của con trẻ, không giao lưu, kết bạn với người không quen biết. Đặc biệt, không tham gia, chia sẻ các hội nhóm khiêu dâm, vì chia sẻ nội dung khiêu dâm, trả tiền tham gia “chat sex” chính là tiếp tay cho kẻ ác trên không gian mạng.

Cha mẹ hãy thường xuyên quan tâm đến con cái, để kịp thời phát hiện các trường hợp con bị xâm hại và trình báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Khi cần báo tin hãy liên hệ với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại địa phương nơi cư trú.

