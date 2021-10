Miền Trung tiếp tục mưa to, Biển Đông khả năng sắp có bão

Liên quan đến tình hình mưa lũ ở miền Trung và nhận định thời tiết các khu vực trong thời gian tới, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết: Từ ngày 22-25/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to.

Khoảng ngày từ 23-25/10, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ít mưa. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

"Các ngày từ 27-29/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to tiếp theo", đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết và đưa ra cảnh báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trong 10 ngày tới, các sông khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ. Các tỉnh Trung Bộ đối mặt với nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Còn tại các tỉnh Bắc Bộ, theo đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 23-29/10 ít mưa, đêm và sáng trời lạnh. Mực nước trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ có dao động với biên độ mực nước lên từ 0,5-1,0 m. Nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ.

Những ngày qua mưa lớn khiến nhiều khu vực ở miền Trung ngập nặng (Ảnh: Hoài Sơn).

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ 23-29/10, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa giông tập trung vào chiều và tối); riêng Tây Nguyên ngày 27-28/10 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên các sông ở khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Tây Nguyên.

Mực nước các sông Nam Bộ lên trong những ngày đầu do ảnh hưởng của kỳ triều cường, sau xuống. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại TPHCM và khu vực hạ nguồn sông Cửu Long.

Về thời tiết trên Biển, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - thông tin, dự báo khoảng ngày 24-25/10, ở vùng biển Nam Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp; khoảng ngày 26-27/10, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão và ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Gió mạnh (≥ cấp 6) trên các vùng biển, từ ngày 23-27/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả Quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm có nơi cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng cao 3.0-4.0 m, biển động mạnh, từ ngày 28/10, gió hoạt động yếu dần.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân Trí