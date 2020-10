Miền Trung sơ tán khẩn cấp 11.000 người, 4 người chết, 7 mất tích do mưa lũ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ nay đến ngày 10-10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250 - 350mm, có nơi trên 400mm; ở Nam Nghệ An, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50 - 100mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo, từ ngày 11-10, các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo và kéo dài.