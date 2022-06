Loạt gói thầu tại các TTVH Truyền thông ở Hà Tĩnh: ‘Sân chơi riêng' của Vạn Xuân?

Theo tài liệu của PV, những năm qua Công ty Cổ phần Vạn Xuân (địa chỉ tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, do ông Nguyễn Anh Xuân làm người đại diện pháp luật), nhà thầu này đã tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh và liên tiếp trúng nhiều gói thầu mua sắm thiết bị, phần mềm và xây lắp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng trị giá lên đến gần 80 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ năm 2021-2022, loạt gói thầu thực hiện Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh – Truyền hình ở tỉnh Hà Tĩnh trị giá nhiều tỷ đồng đã được Công ty Cổ phần Vạn Xuân "ôm trọn". Theo đó, các gói thầu này đều có hình thức chào hàng cạnh tranh, qua mạng nhưng nhà thầu này đều trúng thầu với cùng một kịch bản "không đối thủ" và sau đó "nghiễm nhiên" trúng 6 gói thầu mua sắm thiết bị tại các Trung tâm Văn hóa Truyền thông ở các huyện, gồm: Vũ Quang, Thạch Hà, Đức Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh với tỷ lệ giảm giá cho vốn ngân sách vô cùng "khiêm tốn".

"Sân chơi riêng" của một mình Vạn Xuân?

Cụ thể, ngày 12/1/2022, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đăng tải hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu “Mua sắm thiết bị thực hiện Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình huyện Thạch Hà”, bên mời thầu là Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Thạch Hà do ông Lê Hữu Đồng làm đại diện pháp luật.

Gói thầu trị giá hơn 813 triệu đồng nhưng chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Vạn Xuân tham dự rồi sau đó trúng thầu với tỷ lệ giảm giá vô cùng "khiêm tốn"...

Căn cứ kết quả mở thầu, gói thầu này chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Vạn Xuân nộp E-HSDT với giá 813.292.000 đồng, tiết kiệm cho ngân sách với số tiền vô cùng khiêm tốn chỉ vỏn vẹn 1.398.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,1% so với gói thầu trị giá hơn 800 triệu đồng.

Sau đó, Công ty Cổ phần Vạn Xuân được công bố trúng thầu với giá 813.292.000 đồng (Giá gói thầu 814.692.000 đồng) thực hiện trong 10 ngày, quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu (LCNT) do ông Lê Hữu Đồng, giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Thạch Hà ký vào ngày 14/3/2022.

Tiếp đến, ngày 18/1/2022, tại gói thầu “Mua sắm thiết bị thực hiện Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình huyện Vũ Quang”, bên mời thầu là Công ty TNHH công nghệ thông tin Bách Dũng.

Căn cứ kết quả được công bố, gói thầu này chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Vạn Xuân nộp E-HSDT và chào hàng với giá 1.119.585.000 đồng, tiết kiệm cho ngân sách với số tiền chỉ 2.065.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,1% so với trị giá gói thầu 1.121.650.000 đồng.

Kết quả, Công ty Cổ phần Vạn Xuân được công bố trúng thầu với giá 1.119.585.000 đồng (thực hiện trong 10 ngày), quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu (LCNT) do lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Vũ Quang ký vào ngày 15/3/2022.

Công ty Cổ phần Vạn Xuân không gặp "chướng ngại" nào khi tham dự và sau đó trúng gói thầu tại Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Can Lộc với tỷ lệ tiết kiệm 0,1%

Cùng ngày 15/3/2022, Công ty Cổ phần Vạn Xuân cũng được công bố thực hiện gói thầu “Mua sắm thiết bị thực hiện Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình huyện Can Lộc” với giá 952.727.000 đồng, quyết định do ông Trần Duy Vỵ, giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Can Lộc ký.

Theo đó, gói thầu này cũng được mời thầu rộng rãi qua mạng vào ngày 12/1/2022 với giá 954.260.000 đồng, Công ty Cổ phần Vạn Xuân cũng dự thầu với tư cách nhà thầu độc lập và không phải gặp bất cứ “đối thủ” nào. Kết quả mở thầu thể hiện, Vạn Xuân dự thầu với giá 952.727.000 đồng, tiết kiệm cho ngân sách với số tiền chỉ vỏn vẹn 1.533.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cũng chỉ 0,1% so với giá gói thầu gần 1 tỷ đồng.

Loạt gói thầu giảm giá "cho có"?

Cũng trong ngày 15/3/2022, nhà thầu Công ty Cổ phần Vạn Xuân cũng được công bố trúng gói thầu “Mua sắm thiết bị thực hiện Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình huyện Đức Thọ” với giá 590.240.000 đồng (thực hiện trong 10 ngày), quyết định do bà Trần Thị Thanh Thủy, giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Đức Thọ ký ban hành.

Tương tự các gói thầu trên, gói thầu này cũng được mời thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Vạn Xuân nộp E-HSDT với giá 590.240.000 đồng (giá gói thầu 590.630.000 đồng), tiết kiệm cho ngân sách với số tiền “siêu nhỏ” chỉ 390.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ vỏn vẹn chưa đến 0,07%.

Trước đó, ngày 12/8/2021, Công ty Cổ phần Vạn Xuân cũng là nhà thầu duy nhất tham dự và sau đó được công bố trúng gói thầu “Mua sắm thiết bị thực hiện đề án quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình huyện Kỳ Anh” với giá 584.000.000 đồng, quyết định LCNT do ông Nguyễn Văn Mạnh, giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Kỳ Anh ký.

Gói thầu trị giá hơn 584 triệu đồng nhưng Vạn Xuân chỉ giảm giá 480 ngàn đồng

Gói thầu do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nhất Thống mời thầu với giá 584.480.000 đồng, thời gian nhận E-HSDT từ ngày 14/7 – 24/7/2021. Theo kết quả mở thầu, nhà thầu Công ty Cổ phần Vạn Xuân dự thầu với giá 584.000.000 đồng, tiết kiệm cho ngân sách với số tiền chỉ vỏn vẹn 480.000 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá 0,08%.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 20/12/2021, Công ty Cổ phần Vạn Xuân cũng được “xướng tên” tại gói thầu “Mua sắm thiết bị thực hiện đề án quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình huyện Cẩm Xuyên” với giá 556.300.000 đồng, quyết định LCNT do ông Phạm Danh Cường, giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Cẩm Xuyên ký. Theo kết quả mở thầu, gói thầu này có giá 556.680.000 đồng, Vạn Xuân giảm giá vỏn vẹn 380.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,06%.

Theo tài liệu của PV có được, tại gói thầu "Mua sắm thiết bị thực hiện Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình huyện Kỳ Anh", trước đó vào tháng 5/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá của Nhà nước đối với mua sắm thiết bị, bao gồm có 9 thành viên.

Tại gói thầu này, Công ty Cổ phần Vạn Xuân (trúng với giá 584 triệu đồng và giảm giá 480 ngàn đồng) thực hiện mua sắm cung cấp 17 thiết bị, phụ kiện và phần mềm... như: Máy quay Sony (PXW-Z190V) – xuất xứ Trung Quốc có giá 127,980 triệu đồng; Máy chủ dựng phim (Precision 7920 Rack – Silver 4208) có giá 151,420 triệu đồng; bộ lưu trữ dữ liệu (máy chủ) Model Dell E740D có giá 101,990 triệu đồng...

Công ty Cổ phần Vạn Xuân thành lập năm 2006, có địa chỉ tại số 16, đường Trần Phú, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm tháng 3/2018, Vạn Xuân có 3 cổ đông sáng lập với vốn điều lệ theo đăng ký là 6 tỷ đồng, ông Nguyễn Anh Xuân (SN 1978) là người đại diện pháp luật. Qua khảo sát, doanh nghiệp này được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia ngày 25/9/2015, nhà thầu Công ty Cổ phần Vạn Xuân từng tham gia 63 gói thầu, trong đó trúng 50 gói, trượt 6 gói, 7 gói chưa có kết quả với tổng trị giá trúng thầu gần 80 tỷ đồng; có quan hệ với 40 bên mời thầu, từng liên danh với 5 nhà thầu trong 5 gói thầu - thắng cả 5 gói...

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: ANTT/NĐT