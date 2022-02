Kỳ lạ cá mất đầu vẫn bơi lội tung tăng trong bể

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại cảnh một chú cá không đầu đang bơi lội tung tăng trong bể cá, được một người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) đăng tải lên facebook đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chú ý.

Cụ thể, một con cá vàng bị một con cá nóc chung bể ngoạm mất phần đầu. Điều khó tin là dù mất đi bộ phận quan trọng, con cá vẫn tiếp tục bơi lội tung tăng trong vòng 3 ngày sau đó.

...

Lin Shaolun - chủ nhân của con cá cho biết, mục đích anh thả cá vàng vào bể là để làm thức ăn cho chú cá nóc. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra sau đó đã nằm ngoài dự tính của anh.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều cư dân mạng cho rằng, nhiều khả năng con cá nóc mới chỉ cắn mất phần hàm của con cá vàng, đầu và hộp sọ vẫn còn nguyên nên con cá mới hoạt động như vậy.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn