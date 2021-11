Kinh hoàng khoảnh khắc nam thanh niên bị tông xe bất tỉnh, đánh đập tới tấp rồi tạt nguyên nồi nước sôi

Mới đây, trên mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đang đi bộ trên vỉa hè thì bị một đối tượng đi xe máy từ phía sau tông trúng nằm bất tỉnh.

Chưa dừng lại, đối tượng này tiếp tục dùng dùng chân giẫm đạp lên người, đá vào đầu… nam thanh niên.

Đáng nói hơn, đối tượng này còn lấy nồi nước sôi hất vào đầu nam thanh niên khiến nạn nhân vùng vẫy trong đau đớn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng cuối tháng 10/2021, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông.

Trao đổi với báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND thị trấn Đắk Mil cho biết thêm, người tấn công nam thanh niên tên là H.Q.D (trú tại địa phương), đã được gia đình bảo lãnh về nhà do có yếu tố bệnh lý liên quan đến tâm thần. Thời gian này, do dịch bệnh Covid-19, cơ quan chức năng chưa thể đưa đối tượng đến cơ sở y tế để điều trị được. D. cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy.

Cùng trao đổi với tờ CAND, lãnh đạo UBND thị trấn Đắk Mil cho hay: "Tôi cũng đã nhận được báo cáo, với thông tin ban đầu là vụ đánh nhau. Khi xem video clip ghi lại cảnh tượng trên, tôi cũng hết sức bất ngờ về hành vi của đối tượng và mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong khi đó, nam thanh niên bị tấn công và giội nước nóng thì bị chấn thương và bỏng phần vai. Hiện, Cơ quan Công an đã đưa nạn nhân đi giám định thương tật để có căn cứ xử lý".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

