Vụ việc cán bộ công an hi sinh khi truy đuổi thanh niên vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 đang gây xôn xao dư luận. Vụ việc xảy ra tại đường Lò Gốm, quận 6, TP.HCM.

Theo đoạn clip được camera an ninh quay lại, sự việc xảy ra vào lúc 18h56' ngày 2/8. Vào thời điểm này, tổ tuần tra phòng chống dịch Covid-19 của Công an quận 6 trên đường làm nhiệm vụ thì phát hiện Hứa Hán V. chạy xe máy ngoài đường vi phạm quy định phòng chống dịch nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Khoảnh khắc thương tâm: Thượng úy công an hi sinh khi truy đuổi thanh niên vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Sau đó, V. bất ngờ tăng ga bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo để xử lý nghiêm, Thượng uý P.T.T. (SN 1991, là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6) đuổi sát với xe đối tượng.

Ảnh cắt từ clip

Trong quá trình truy đuổi đối tượng với tốc độ cao, xe của Thượng úy T. mất lái lao lên vỉa hè. Khi đồng đội đuổi theo thì phát hiện Thượng uý T. cùng xe máy đã lao vào vỉa hè, tông vào nhà dân. Riêng Thượng uý T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, khuya ngày 3/8, đối tượng Hứa Hán V. đã tới công an trình diện.

